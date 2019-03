Podemos acusa a Izquierda Unida de "querer los primeros puestos en las listas"

José Carballo, coordinador insular de Izquierda Unida Lanzarote, ha criticado duramente a Podemos y ha anunciado que abandonan la mesa de confluencia en Lanzarote. Izquierda Unida acusa a Leti Padilla (Podemos) de haberles hecho: “una oferta grotesca, absurda y con una falta de respeto tremenda”. Según Carballo, “pretenden que Lanzarote en Pie forme parte de la confluencia como una fuerza más y no es otra cosa que una muleta que se ha montado Leti Padilla”.

La Secretaria de Organización asegura encontrarse sorprendida porque: "hasta la fecha hemos trabajado de manera bastante coordinada, entiendo que es una respuesta a la situación del ámbito autonómico donde Podemos, Equo y Sí se Puede hemos firmado un principio de acuerdo e Izquierda Unida decide que se desmarca por una cuestión de sillones". Por lo tanto, para Sánchez, la reacción de Izquierda Unida en Lanzarote es "una justificación de cómo desmarcarse".

“Izquierda Unida se enrocó en encabezar las listas”, asegura Pino Sánchez, tras la ruptura de las negociaciones para confluir con Equo y Sí Se puede a las elecciones autonómicas. Sánchez asegura que han sido “más generosos con Izquierda Unida de lo que les correspondería” y les acusa de “no haber mantenido ningún tipo de diálogo con ninguna de las organizaciones” y de “enrocarse en exigir los primeros puestos”.

Pino Sánchez asegura que a Izquierda Unida no le correspondería “subir más allá de un sexto puesto en una lista insular o un quinto puesto en una papeleta autonómica”. Le pide a Izquierda Unida que sea “consciente de la realidad organizativa que tiene” y desvela que Sí se Puede encabezará la lista regional, probablemente Paco Déniz, aunque este extremo no está todavía confirmado.

No obstante, seguramente Noemí Santana no encabezará la lista regional de Podemos, sino que concurrirá por la circunscripción de Las Palmas, algo que según Pino Sánchez obedece a: “una decisión personal de la candidata en el marco del acuerdo autonómico”, además, ha recordado que Santana se presentó a las primarias por la circunscripción de Gran Canaria. “Yo no creo que lo tenga del todo cerrado y decidido, pero en caso de que Noemí Santana decida acudir por la isla de Gran Canaria, la siguiente posición sería de Sí Se Puede”, ha explicado.