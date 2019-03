"Cuesta entender a la justicia"

La jueza del juzgado de instrucción número dos de La Laguna ha decidido suspender la declaración de Fernando Clavijo prevista para este viernes. Cecilia Blanco ha tomado esta decisión tras confirmar que la defensa del presidente de Canarias había presentado un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el alto tribunal canario no la había informado de ello. Es decir que lo sabíamos todos los canarios, pero oficialmente a la juez a la que le han devuelto el asunto no lo sabía. Impresionante la comunicación oficial entre los tribunales en la era de las comunicaciones.

Es decir que tenía el correo electrónico que le devolvía el caso a La Laguna, después de la decisión por mayoría de la sala, con el voto en contra del presidente del TSJC, Antonio Doreste, y nadie le comunicó oficialmente que se había presentado recurso por la defensa de Clavijo.

Así y todo la magistrada suspende la declaración "sine die" por las consecuencias que tendría para el investigado continuar con la investigación, sin saber si el Tribunal Supremo decide que lo lleve el Tribunal Superior o el número dos de la ciudad Tinerfeña.

Estamos hablando del caso Grúas denunciado por dos grupos de la oposición, que entendían que no se había ajustado a derecho el préstamo a la empresa de Grúas del municipio, recuérdese que fue devuelto el dinero, se salvó la empresa, se pagó a los trabajadores y no se perdió un euro municipal. Todo en la época en la que era alcalde el presidente de Canarias.

Pero sin entrar si hubo algún hecho punible o no, aquí lo que se pone en duda es si el caso lo debería llevar el TSJC o el juzgado de instrucción. Es decir si seguía aforado Clavijo antes de la norma o no. Y visto lo visto eso lo debe aclarar el Tribunal Supremo. Es lo que parece indicar el sentido común.

Con todo tenemos, a una jueza que no está informada del detalle por la vía oficial sobre un procedimiento que afecta a la primera autoridad de Canarias. Tenemos que todavía el alto tribunal no ha dicho que ha pasado con el Recurso de Casación. Tenemos a un presidente-candidato a la reelección ahora, en una situación llamativa como poco, ya no está investigado pero se le tiene como interviniente, en fin, mientras quedan apenas un par de meses para la cita y esto no le beneficia. Y para remate y en medio de todo esto, hoy se elige al Fiscal Jefe de Canarias para los próximos cinco años.

Les parece poco. ¿Los ciudadanos entenderán la situación?. Yo lo que creo es que cuesta mucho, pero mucho-mucho que los ciudadanos entendamos muchas decisiones judiciales. Y todo esto ayuda poco, muy poco, más bien nada.