El ayuntamiento de Málaga ha vuelto a compensar a Limasa con 13.028.807 de euros para garantizar que la empresa obtiene un 2 por ciento de beneficios en 2018, desoyendo así un informe del Interventor municipal en 2017.

El fedatario público no se opone a que el consistorio ingrese a la sociedad mixta de limpieza el sobrecoste de los incrementos salariales de la plantilla, que rondarían esa cantidad según Limasa, pero en un informe fechado el pasado 14 de diciembre de 2017 propone que se evite "asegurar un 2 por ciento de beneficio a la empresa que rompe con el principio de riesgo y ventura, además de no tener porqué soportar este Ayuntamiento un coste no encargado por éste o una posible gestión no eficiente por parte de la empresa mixta". Por ello, el Interventor proponía un nuevo sistema de facturación a Limasa en el que la compensación por el desequilibrio económico sólo incluyera los sobrecostes que representaron sobre el contrato inicial los acuerdos y laudos de personal". Aparte, planteaba que se facturara una "certificación ordinaria" por los servicios que presta realmente Limasa y una "certificación complementaria" por prestaciones de servicios extraordinarios.

No obstante, en las cuentas anuales de Limasa de 2018, la sociedad vuelve a incluir la compensación por el mismo concepto, es decir, para garantizar que "el beneficio antes de impuestos no podrá ser inferior (...) al 2 por 100 de la cifra total de facturación del ejercicio".

Desde Limasa, fuentes consultadas por la SER sostienen que el informe del Interventor entra en contradicción con el contrato de Limasa, que aunque prorrogado, sigue completamente en vigor y recoge desde su modificación en 2005 que ha de garantizarse ese porcentaje de beneficios; dichos cambios se introdujeron ante el tope de revisión de precios del contrato -que impide subir los salarios por encima del IPC-, por lo que ante incrementos superiores al del Índice de Precios al Consumo hace que el ayuntamiento compense a la empresa.

Una compensación de 25 millones de euros en los dos años de prorróga

El consistorio ha ingresado desde que el contrato de Limasa está en prórroga -el mes que viene se cumplen dos años- más de 25.701.774 a la compañía merced al acuerdo para mantener ese 2 por ciento de beneficios y 4.406.941 euros más mediante el más que controvertido concepto de "asistencia técnica", también recogido en contrato y que hace que el ayuntamiento tenga que pagar a la sociedad un 2,5 por ciento de todos los ingresos.

En sus cuentas, Limasa explica en noviembre del año pasado se incluyó una "nómina extraordinaria" a todos los trabajadores por casi 2 millones de euros en total tras el pronunciamento de los juzgados por los atrasos laborales, aunque el asunto se encuentra pendiente aún de los tribunales.

El volumen total de negocio de Limasa en 2018 asciende a más 96 millones de euros, cinco más que el año anterior. En sus cuentas se recoge que la deuda de la empresa mixta de limpieza con bancos y otros acreedores ha aumentado en 4.244.608 euros con respecto a 2017 y asciende a 13.895.108 euros.