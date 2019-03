En candidaturas separadas

Tras una reunión entre sus respectivos representantes, el 5 de marzo ambas organizaciones han acordado presentar candidaturas separadas a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo en Aranda de Duero, ya que consideran que actualmente no se dan las condiciones para una candidatura de confluencia. Tanto Podemos Aranda como Izquierda Unida pospusieron el anuncio de esta decisión para después de los actos y movilizaciones del 8M, a las que se ha querido dar prioridad y protagonismo. En noviembre, Izquierda Unida realizaba una propuesta inicial de acuerdo (candidatura de nombre integrador para una amplia confluencia, más allá de Podemos+IU, primarias conjuntas y abiertas y programa participativo). Puesto que el único punto de acuerdo fue el programa participativo, no se logró llegar a una solución satisfactoria para la militancia de ambas organizaciones. No obstante, Izquierda Unida y Podemos Aranda se comprometen a seguir manteniendo una buena relación dentro del consistorio, entienden la necesidad de conseguir un cambio de políticas en el Ayuntamiento de Aranda y son conscientes del papel que deben jugar. En ese proceso de cambio, ambas organizaciones se emplazan a encontrarse con cordialidad y respeto mutuo, como ya se ha hecho en diversas mociones y movilizaciones estos últimos años.

Seguir leyendo