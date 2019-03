Se hizo justicia y el TAU Castelló logra la victoria por segunda vez ante el Iberojet Palma

El Tau Castelló sumó este miércoles el triunfo en la pista de Iberojet Palma, al imponerse por un definitivo 71-87, tras la disputa de los 15 minutos y 40 segundos que se volvieron a disputar por el error de anotación de la mesa denunciado por Palma.

Se reanudó el partido dos meses después de que el TAU Castelló ganara por primera vez en Palma un 13 de enero. Empezó el partido con canasta de Washburn que daba una ventaja de 8 a los castellonenses que llegaros a tener una máxima de 10 (50-60). En ese momento Faner hizo la tercera falta y Ten lo tuvo que reservar por lo que tuvo que ser el capitán Chema García quien hiciera las funciones de base, al no poder jugar Zabas porque ya en el primer partido la mesa se había equivocado y no lo había inscrito en el acta. Con la salida de Chema el equipo no estuvo tan fluido en ataque y eso dio pie a que el rival anotara y recortara distancias llegando al final del tercer cuarto 58-60 para los azulejeros, tras un triple de Palma sobre la bocina.

El cuarto tiempo empezaba con canasta local que ponía las tablas en el marcador, pero a partir de ahí el equipo de Ten estuvo muy serio en defensa, dominando el rebote a pesar de la potencia física del juego interior mallorquín, y con las ideas muy claras en ataque lo que le hizo volver a coger distancia en el ecuador de cuarto 65-71. Los últimos cinco minutos de partido fueros de recital del TAU Castelló que le endosaba un parcial de 6-16 a Iberojet Palma con un excelso Romà Bas que anotó tres dianas desde la línea de 6,75 y otra de Washburn que a falta de poco más de dos minutos para el final dejaba a los mallorquines doce bajo y muy tocados. Los de Ten supieron gestionar esos dos minutos finales no sólo no recibiendo canastas sino que además aún dejaron el marcador en la máxima diferencia del partido 71-86. Triple felicidad en el cuadro castellonenses, porque se hizo justicia, porque se ha ganado dos veces a Palma y porque se llevan un +16 importante para la capital de la Plana.

Con este triunfo, el TAU quesa 12º en la tabla, tres puntos por encima del descenso y a 4 del play-off