Con el deseo de poder sumar su primer triunfo liguero lejos del Rodríguez López, el CD Tenerife ha preparado con cautela su cita a Santo Domingo donde rendirá visita a un Alcorcón al que fue capaz de doblegar en el recinto capitalino tinerfeño con remontada incluida para sumar una victoria importante.

Era una fase del campeonato en la que el cuadro alfarero se presentaba en la isla con la vitola de líder de la categoría, aunque no será un encuentro de las mismas características como comentó el técnico blanquiazul José Luís Oltra: “ellos vinieron líderes y con tres goles encajados en diez partidos cuando nosotros fuimos capaces de hacerles tres en treinta y cinco minutos. Visitamos a un equipo que es el cuarto mejor local de la categoría y que es el que menos goles recibe. Son fiables y han ganado más que nosotros pero han perdido lo mismo que nosotros en su campo. Intenso, vertical y con las ideas claras. Fiable y fuerte a balón parado por lo que debemos ser cautelosos”, explicó el técnico levantino.

En las últimas citas ligueras se han visto cambios realizados en el sistema de juego blanquiazul a lo que el técnico hizo referencia comentando que “he modificado cosas y a otras le he dado continuidad. No sé si es lo de la tecla pero creo que este equipo tiene capacidad para que reaccione y creo en el trabajo del cuerpo técnico y de los futbolistas como para que llegue un momento en el que gane partidos y tenga continuidad. Es lo que espero que suceda cuanto antes porque la situación así lo requiere”, aseveró Oltra.

No tiene claro aun lo que opondrá al cuadro alfarero en la cita de este sábado por lo que “no descarto llevar a diecinueve jugadores y hacer un descarte allí. Reconozco que lo tengo complicado para hacer convocatorias pues sólo me falta Aitor Sanz y me decantaré en función del once que tenga previsto presentar”, sentenció.