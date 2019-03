Carmelo: "El equipo que sepa levantarse de los golpes será el que ascienda"

En los momentos más delicados es donde debe aflorar lo mejor de cada uno para salir adelante. Este podría ser el resumen de la comparecencia de Carmelo del Pozo esta mañana. El director deportivo, durante la presentación de Vítor Silva, ha analizado la crisis que sufre el equipo coruñés. "Este es un momento complicado y la clave es mostrar fortaleza. Esto está claro que nos iba a pasar". Saber sufrir, aprender a pasar la tormenta para poder llevarse el premio gordo porque en su opinión "el equipo que sepa levantarse de los golpes será el que ascienda"

Carmelo Del Pozo describe al Deportivo como un conjunto que "no ha tenido esa gran racha pero no ha tenido regularidad. En segunda no es fácil lograr varias victorias seguidas". Por eso, el momento actual de crisis lo ve como "un problema de nosotros. De pensar en nosotros. La importancia está en nuestro equipo. Hay momentos de la temporada que demostró jerarquía. Ahora lo que vale es el resultado. El equipo tiene que tener ciertos posos". El equipo pasa por el peor momento de la temporada y para salir del bache, el director deportivo solicita un respiro ya que "cuanta más presión metamos, es malo. Como en toda profesión".

El máximo responsable de la parcela deportiva ha querido enviar un mensaje de optimismo en un momento donde muchos deportivistas empiezan a dudar del ascenso. "En el club hay unión y fortaleza. Convicción de que se va a sacar esta temporada" manifestó Del Pozo. Una confianza en el equipo que también quiso extender al técnico , Natxo González. El director deportivo fue contundente negando un ultimátum al técnico en el partido ante Almería. "Nunca he visto ningún atisbo de dudas. Las informaciones se contrastan. No ha habido ninguna duda con Natxo".

Una cuestión de plena actualidad en el Dépor, las sanciones, también han tenido su espacio en la comparecencia de Carmelo del Pozo. "El club está un poco sorprendido. Las respetamos pero no las compartimos. Llevándolo al tema numérico es sorprendente". Unos datos que ayer exponíamos en Coruña Deportiva y que señalan al equipo herculino como el conjunto más castigado por las expulsiones. Un dato llamativo si se pone en relación en que, por contra, es el equipo que más faltas recibe y de los que menos infracciones comete.

El problema futbolístico que vive el equipo lleva a que se pongan de anifiesto errores durante el pasado mercado de invierno. Un factor que niega Carmelo. "No creo que hubiese sido necesario reforzarse. Creo mucho en ellos".