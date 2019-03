Los trabajadores de Socialia Elche denuncian impagos de Conselleria

Los trabajadores y trabajadoras de Socialia Elche, que atiende a 18 menores tutelados por la Conselleria, ha denunciado los impagos de las nóminas que sufren por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. La Conselleria debe a las entidades de este sector las facturas desde el mes de noviembre de 2018, lo que está provocando la asfixia de los trabajadores.

El Delegado Laboral de Socialia, Raúl Pérez, ha asegurado que estos impagos no se dan solo en Elche sino que se repiten los 30 centros de la Comunidad Valenciana a los que se adeudan unos 4 millones de euros. Pérez le ha pedido a la Consellera de Igualdad, Mónica Oltra, que les de una respuesta ya que ellos necesitan que dar una solución a la situación precaria que viven sus compañeros.

La trabajadora de Socialia, Nuria Galvany, ha destacado que el retraso en los pagos no solo afecta a los trabajadores sino también al servicio que reciben los menores tutelados. Galvany ha señalado que estos días debería haberse firmado el concierto social, algo de los que aún no se sabe nada, y no saben que va pasar con ellos como trabajadores ni con los menores.