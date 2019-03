Pacheta: "Tenemos que seguir ganando porque no hay nada hecho"

El Elche C.F. visita en un buen momento a un Real Zaragoza de Víctor Fernández con necesidad de ganar. Un gran partido que se jugará el sábado 16 de marzo a las 20.30 horas en La Romareda.

El técnico del Elche, Pacheta, ha comentado que "nosotros tenemos que ir allí a ganar porque no hay nada conseguido todavía. Hemos preparado el encuentro para ser valientes, intentar ser protagonistas y generarle problemas a un gran rival como el Zaragoza y una gran entidad que está en dificultades".

Pacheta vaticina "un partido fuerte, intenso y muy peleado. Además, su afición está acudiendo en masa y seguro que al menos serán 25.000 aficionados en su estadio. Tenemos muy claro que no será nada fácil, pero toca ganar para acercarnos más aún al objetivo que perseguimos, la permanencia".

El entrenador franjiverde tiene las bajas de Juan Cruz por sanción y de Gonzalo Villar por lesión. Las dos novedades en el once inicial serán la vuelta del delantero Yacine Qasmi que dejará en el banquillo a Carlos Castro y Néyder Lozano será el recambio del sancionado Juan Cruz en el lateral zurdo.

Por otro lado, Pacheta ha expresado su satisfacción por la ampliación de contrato del central y capitán Gonzalo Verdú con el Elche hasta 2022. Con relación al director deportivo del Club ilicitano, Jorge Cordero, cuya continuidad no está decidida, el técnico dijo que "yo calificaría la labor de Cordero como acertada. No hay mejor adjetivo que este para definir su trabajo. Además, me une con él una relación excepcional".