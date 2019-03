El tabaquismo aceptado

En estos días he tenido que acudir al hospital y me ha llamado la atención al entrar y salir por la puerta principal la bocanada de humo de tabaco que he tenido que aspirar.. y me pregunto pero esto no estaba prohibido? Ya fijándome mejor en la acera de enfrente hay un espacio reservado para fumadores y la ley dice que no se puede fumar en la puerta de los centros sanitarios...y me preguntaba por qué el personal del hospital no hace respetar las normas establecidas ..o vaya que es hasta mismo personal quien fuma en la puerta contribuyendo a crear esa gran nube de humo que hay... Pero esto ocurre en colegios, centros infantiles y demás espacios públicos .. y queda aceptado porque hay que entender la necesidad del adicto al tabaco que sale corriendo del edificio y le cuesta hasta llegar a cruzar la calle para fumar... Ja, ja! ¿Pero que ocurre con los derechos de los fumadores pasivos? Pues pasa por tener que ser una ciudadana déspota e irónicamente con “malos humos” que vaya recordando al personal lo que no está bien. Parece mentira que después de más de 10 años de entrar en vigor la ley antitabaco haya que estar recordando lo que es el sentido común y que mueren más de 52 mil personal al año por el tabaco en España... Y QUE SEPAS QUE SÍ, QUE VOY A SER LA ANTIPATICA QUE LO RECUERDE...

Seguir leyendo