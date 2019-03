Reyes: "Nos encanta que el proceso vaya avanzando"

Francisco Reyes, secretario del Psoe en Jaén, elude valorar la situación de Pilar Parra en el proceso judicial abierto por la demanda interpuesta desde su partido contra Juan Fernández, anterior secretario en Linares, y Juan Sánchez, exsecretario de organización. Asegura Reyes que "Pilar no ha recibido ninguna citación formal del juzgado, en el momento que la reciba no tengais ninguna duda que la vamos a valorar". Con todo, dice que al partido "le encanta que el proceso vaya avanzando, tenemos mucho interés que cuanto antes se resuelva y digan que ha pasado con esos más de 100.000 euros que no están en las arcas del partido".

Esta semana trascendía la decisión de la jueza titular del Juzgado Número 2 de Linares de citar a Pilar Parra el 12 de abril para que declare como investigada en el caso del Psoe contra Fernández y Sánchez, en el que el partido socialista denuncia que ambos habrían sustraído fondos públicos destinados al partido en beneficio propio.