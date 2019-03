Más de cuarenta cachorros esperan adopción en la Protectora de Lugo

La Protectora de Lugo pide colaboración ciudadana para dar solución a la avalancha de cachorros que en los últimos días fueron apareciendo en las instalaciones. Este miércoles parió una perra que habían recogido de la calle el día anterior y hay varias que están en un elevado estado de gestación y que tendrán a sus cachorros próximamente.

Esto se suma a las perras que fueron madres hace varios meses, por lo que se juntan "cachorros que tienen dos meses y ya pueden darse en adopción o acogida" y muchos otros "recién nacidos", para los que "las instalaciones de la Protectora no son las más adecuadas, porque necesitan unos cuidados especiales. No pueden estar en una jaula con sus cachorros y no hay suficiente espacio para tenerlos".

Así lo ha alertado la secretaria de la organización, María Ángeles Valero, que insiste en la necesidad de "concienciar a la sociedad de que tiene que hacerse responsable de sus animales y llevar a cabo castraciones responsables" para disminuir el problema de las camadas "que es algo muy serio". "En algunos casos nos encontramos camadas de cachorros en cajas de cartón, que sin la madre es muy difícil sacarlos adelante".

"Sabemos que es muy complicado pero lo ideal sería que hubiera personas dispuestas a acoger a la madre y a sus cachorros cuando acaban de nacer. La madre se hace cargo de ellos en los primeros días de vida, por lo que en realidad no dan mucho trabajo. Si hubiera alguna persona con buen corazón dispuesta a acoger a la familia, sería de mucha ayuda", ha explicado.

La Protectora se encarga de todos los gastos, de la alimentación de la madre, de las vacunas y de la medicación que pudiera necesitar y las personas que estén interesadas solo tienen que ponerse en contacto con la organización y poner "su casa y su tiempo".

En este momento hay cerca de cuarenta cachorros de menos de cuatro meses, una cantidad que no pueden asumir en la Protectora, que tiene "un espacio y unos recursos muy limitados".