Inés Sabanés: "Todo el sistema está preparado"

La Delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, ha hablado en la SER sobre al entrada en vigor del periodo sancionador de Madrid Central, que comienza este sábado, 16 de marzo. Sabanés asegura que "todo el sistema de cámaras está preparado" y que no se producirán los "errores" que se comtieron cuando entró en vigor la restricción de circulación en la APR de Ópera. Insiste en que el objetivo del Ayuntamiento no es "sancionador", que no tienen "miedo" a que las multas puedan afectarles en periodo electoral: "Nuestro objetivo no es sancionador, al revés. Vamos a trabajar para que la gente lo conzca tant, tanto... que cuantas menos multas y menos sanciones, mejor".

Seguir leyendo