Lambás exige dimisiones

El concejal independiente, Fidel Lambás, ha exigido que se depuren responsabilidades en el caso de la sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar 8.000 euros por un concierto del festival FASSE.

Los hechos se remontan al verano de 2017. El festival era organizado por la empresa Lírica Producciones que, a los pocos días de iniciarse el festival anuncia no se podía hacer cargo del pago al grupo La Pegatina y se trasladó el problema al ayuntamiento. Este emitió un correo electrónico en el que se comunica que el consistorio se hacía cargo de la factura, pero en intervención se devuelve. Asegura Lambás que si se hubiese hecho un decreto antes de que llegase la factura habría sido un reparo de intervención y no hubiese habido mayor problema pero llega la factura y nadie la reconoce. Por este motivo se reclama el dinero y ahora se obliga al Ayuntamiento a cumplir con ese pago, algo que Lambás cree que debe pagar el verdadero responsable y no el pueblo de Medina. Además ha mencionado que el correo, supuestamente fue enviado por el secretario del PSOE Luis Manuel Pascual, pero él no cree que sea así y que el resposable es otro.

Apunta Fidel Lambás que esto demuestra que hay un descontrol total de la administración.