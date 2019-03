La Junta recuerda al Ayuntamiento de Brañosera que la competencia del puente de Rojadillo es suya

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, desde 2011, no ha registrado solicitud del Ayuntamiento de Brañosera interesándose por nada relativo al puente de Rojadillo.

Es verdad que el alcalde había comunicado el mal estado del puente al Agente Medioambiental y a personal técnico dependiente del Servicio de Medio Ambiente. Y no es cierto que Medio Ambiente, u otros Servicios de la Junta de Castilla y León, no hayan respondido; sí que le han respondido, pero no lo que el responsable municipal quería oír. Se le contestó que la JCYL colaboraría en la medida que fuera posible, pero que no olvidase que la competencia era del Ayuntamiento.

Fue la Asociación la Braña quien primero se interesó ante el delegado Territorial y la jefa de Servicio Territorial de Cultura, en febrero de 2019, anunciando su interés en solicitar a la Junta la declaración de este puente y del crómlech de Grullos como BIC, con el fin de dotarles de un mayor reconocimiento y protección.

En cuanto la Delegación Territorial tuvo conocimiento del derrumbe parcial que afectaba al puente, fue el delegado Territorial el que primero se dirigió al alcalde de la localidad.

En esa conversación el delegado le reiteró lo que el alcalde ya sabía, que era competencia del ayuntamiento el mantenimiento de ese puente en las debidas condiciones. Pero que la Junta de Castilla y León estaba dispuesta a colaborar en todo lo que pudiera, lo cual no exoneraba al ayuntamiento de ser el primer responsable.

Dado que este mismo mes de marzo al Asociación La Braña registró la solicitud de declaración de BIC de los bienes mencionados, parece oportuno que cualquier actuación que se haga en estos bienes, esté ya supervisada por la Junta de Castilla y León. Así se puso a disposición del ayuntamiento el asesoramiento de los técnicos del Servicio de Cultura de la Delegación Territorial en las tareas de reconstrucción de la parte afectada del puente.

De tal forma que se ha fijado para la próxima semana un encuentro en tal sentido. También acudirá personal de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Ya que al ubicarse tales monumentos en el Parque Natural, ver la posibilidad de participar en las obras de recuperación y puesta en valor de ambos valores.

Colaboración, reiteramos, que no debe hacernos olvidar quien es el responsable de su mantenimiento: el ayuntamiento.