El "Breaking Bad" navarro

"Operación Piparrak - Príncipe", por uno de los cabecillas apodado "el guindilla". Así se ha llamado a la intervención de distintas fuerzas de seguridad (Guardia Civil y Policía Nacional) que ha desarticulado en Navarra el mayor laboratorio de "speed" detectado en el país. Seis de las catorce detenciones, se han producido en Navarra.

El laboratorio estaba en una pequeña localidad navarra, en una casa semiderruida donde se procesaban algunas de las sustancias aprehendidas. Entre ellas, dos plantaciones interiores de marihuana, 2 kilos de cocaína y 22 kilos de anfetamina base, con la que se prodrían haber producido entre 150 y 200 kilos de "speed". Todo el material incautado podría haber alcanzado en el mercado negro hasta 5 millones de euros.

Para elaborar esas sustancias se necesitaban, según han explicado los agentes, "más conocimiento que instrumental". Y por tanto, dicen "se trata de una de las operaciones más relevantes, no solo por la sustancia nueva intervenida, si no también por el método de procesado y fabricación, que no se había visto antes en Navarra".

La Agencia Tributaria está investigando si también puede haber, aparte de los delitos de tráfico de drogas y contrabando, uno de blanqueo de capitales relacionado con empresas vinculadas al sector del automóvil.