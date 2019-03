Sánchez asegura que el 28 de abril España se juega avanzar o retroceder

El presidente del gobierno ha defendido su gestión al frente del ejecutivo en estos meses. Recuerda que en este tiempo se ha subido el SMI, se han revalorizado las pensiones, se han recuperado la sanidad universal o se han revertido los recortes en educación; y todo, con 84 diputados. Sánchez afirma que enfrente está la derecha, con tres siglas, pero con muy poquitos matices entre ellos.

Sánchez dice que Rivera, cuando pone cordones sanitarios está mandando un mensaje muy peligroso. Del mismo modo que Vox o el PP están lanzando mensajes peligrosos sobre la mujer. Y es que el presidente considera que todos los partidos quieren el progreso, pero de un modo muy diferente

Pedro Sánchez asegura que a la derecha no es que no les guste los viernes sociales, es que simplemente lo que no les gusta es que gobierne el PSOE.

El presidente defiende que el PSOE quiere una España feminista, ecologista, que apueste por los jóvenes, la dignidad laboral y por la ciencia. Una España con justicia social y contra la pobreza infantil.

Y a pesar de las encuestas, Sánchez señala que no hay que dar nada por hecho y hay que movilizarse. Y es que el presidente recuerda que el 28 de abril y el 26 de mayo, nos jugamos muchísimo.