Imanol Alguacil pide crédito para sus jugadores

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido en la previa e la visita del Levante a Anoeta de este viernes. En esa rueda de prensa ha lanzado un mensaje a Zidane con Luis Llopis, el entrenador de porteros Txuri-Urdin que triunfó en el Real Madrid y al que quería de vuelta el francés.

-Llopis. “Es un grande. Entiendo que Zidane se lo quiera llevar. Pero esta súper contento de estar donde está. Es un lujo como profesional y como persona, y no tiene dudas de donde quiere estar. Así me lo ha transmitido cuando hemos hablado. Estoy tranquilo y él también está muy tranquilo de defender a la Real”.

-Ganas de desquitarse del desastre de Sevilla. “Con rabia sobre todo por los 25 primeros minutos contra el Sevilla. Todos somos conscientes de lo que hicimos y mañana tenemos una gran oportunidad para cambiar esta imagen. Hay que seguir confiando en este equipo porque ha hecho cosas muy buenas y poder así enganchar de nuevo al público”..

-Semana complicada. “Para eso suelo ser muy claro, hemos visto cosas del primer tiempo y de los 25 minutos y todos sabemos lo que pasó. Yo me hice responsable y todos sabemos lo que hicimos mal y esperamos que no se repita porque antes estos equipos lo puedes pagar caro. Creo que es un buen toque de atención y a ver si desde ya podemos cambiar esa imagen. Los equipos buenos son capaces de dar la vuelta rápido a estas situaciones y estoy seguro de que lo vamos a hacer”.

-Levante. “Es un equipo que juega muy bien al fútbol y con un buen entrenador debemos hacer muchas cosas bien para poder superar al Levante. Vienen de una mala racha y nosotros también estamos en otra mala, pero jugamos delante de la afición y debemos dar un paso para que no se repita lo de Sevilla”.

-Guevara o un jugador del primer equipo. “No es cuestión de jerarquías los jugadores se las ganan en los entrenamientos. Es cuestión de jugadores. Guevara es más específico para ese puesto, lo conozco bien, así que ajustaremos bien para ser lo más competitivos posible contra el Levante”.

-Januzaj. “El otro día estaba justo, lo saque media hora, pero estaba con dolor pero esta semana está bien y está con ganas y ojalá veamos una buena versión de Januzaj”.

-Con Sandro la Real no gana y no marca. “Soy el que decido y soy el que les veo entrenar, y les veo hacer goles en el Z1 y Z2, y es verdad que los números están ahí. El propio Januzaj tampoco va muchos goles y decimos que es imprescindible, es verdad que da otras cosas pero me gustaría que llevara más goles. Y es increíble que Sandro con todo lo que hace en Zubieta no lleve goles, pero espero que algún día explote. Porque todo lo hago pensando en lo mejor para el equipo porque entre semana me han demostrado que se merecen ser titulares”.

-Bautista. “Le veo bien, pero es un equipo profesional y pedimos máxima exigencia y a mi modo de ver hay otros jugadores que los veo mejor pero el entrena bien. Pero le pido más, como al resto. No tengo ningún problema en el día a día de los jugadores, pero estamos a máximo nivel y máxima exigencia. No es cuestión de ser canterano, también se tiene que ganar el subir arriba”.

-Partido importante por el contexto. “Puede ser, porque venimos de dos derrotas y de la última mala imagen. Tenemos que ser mas competitivos y no solo a ratitos. Y si hace unas semanas hablamos de Champions ahora porque no, si queda todavía mucho. A ver si nos volvemos a ilusionar”.

-Semana catastrofista. “No lo se si se ha sido muy catastrofista por esa derrota, pero estoy de acuerdo con lo que se haya dicho de esos 25 minutos, porque nosotros estamos enfadado y nos falto de todo. Lo entiendo porque no nos podemos ir así en 25 minutos, espero que hayamos aprendido porque estamos para crecer y un equipo sólido es capaz de darle la vuelta lo antes posible, veremos si nosotros podemos hacerlo contra el Levante”.