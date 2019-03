"Hay que jugar como si fuera el último partido de nuestras carreras"

Sergio Valdeolmillos no se anda con rodeos en la previa a la visita fundamental del Breogan a Illunbe. "Hay que ganar sí o sí", dice tajante el técnico del GBC.

-Sólo vale ganar. "Es un partido de ganar si o si, si lo que queremos es aferrarnos a las posibilidades de salvarnos que nos quedan. A partir de ahí tenemos que valorar lo que pasa en cada momento para oler bien lo que puede pasar y a su vez transmitirnos a nosotros emociones, ayuda y compañerismo, dando el todo por el todo. Es como si jugásemos el último partido de nuestras carreras, así se lo transmití a los jugadores, no hay más".

-Realidad. "No se trata de meter presión a los jugadores, sino que hay que ver las realidades que ocurren en el deporte profesional, y es por lo que nos ha tocado pasar. Hay que hacer un esfuerzo".

-Breogan. "Es un equipo con un buen equilibrio entre su juego exterior e interior. Han perdido juego exterior sin Jordan, pero tiene un juego interior bastante fuerte. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en nuestros aspectos defensivos, debemos jugar físico y con mucha energía, y a partir de ahí ir leyendo todas nuestras ventajas. Será un partido con diferentes momentos, porque ellos también se juegan mucho en caso de que nos ganen".

-Controlar las emociones. "Es un partido de mucho corazón, pero también mucha cabeza, pero hay que decir que las oportunidades se nos van agotando. Y la tenemos que ganar para que sigamos estando ahí, y los jugadores lo tienen que saber. No queda otra. Es una situación real".

-Ganar es lo imporante. “Lo que me gustaría es ganar y hacerlo de 13, se trata de cumplir objetivos".

-Llegar bien preparados. “Esta semana hasta ahora les hablaba de que íbamos mirando la clasificación e ir partido a partido. Y ahora hay que ir entrenamiento a entrenamiento para ir bien preparados al partido del sábado. Que tengan ese lenguaje corporal para contagiarse de positivismo a sí mismos y a sus compañeros, para dar un paso adelante. Trabajar esos detalles. Luego está la parte de analizar cómo vamos a jugar y que hacer en el campo, sumar pequeñas cosas para lograr algo grande”.

-Los lesionados también jugarán. "Van a jugar todos si o si, al que le duela que apriete, no hay problemas graves y todos deben dar un paso al frente".

-Grada de Illunbe. "No soy capaz de pedir nada a la afición. Son muy importantes y los que vengan, que se dejen todo, porque es excepcional y necesitamos su ayuda. Pero nosotros debemos ofrecer algo para que la afición venga".

-Nervios. "Estoy algo nervioso, lo reconozco, no quiero hablar de frustración, porque no hace vivido esto en mi vida. Es complicada para mi y no dejo de estar intranquilo e intento cuidarme mentalmente para dar lo mejor de mí mismo. No es una situación fácil".