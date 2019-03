Las sensaciones encontradas del Bidasoa

Jacobo Cuétara, entrenador del Bidasoa-Irun, ha comparecido en Artaleku para valorar la situación del equipo bidasotarra tras clasificarse para la fase final de la Copa del Rey perdiendo contra Anaitasuna en Pamplona.

-Cabreado, pero satisfecho. "Estamos con las primeras experiencias en muchas cosas, es enriquecedor todo porque todo nos hace crecer. Vamos a poner este partido de vuelta y uno de los indicadores ha sido la inexperiencia porque pocos habían defendido una eliminatoria con tanta diferencia. Hay que saber también jugar estos partidos y los equipos grandes defienden esos partidos jugando a ganar y lo solventan".

-Problemas en Pamplona. "Hubo un factor de riesgo cuando estuvieron a siete goles pero nosotros empezamos a meter goles con más facilidad y se paró. Aún así tenían que hacer el doble de lo hecho. Era un partido para coger buenas sensaciones y no facilita nada para el sábado. Podemos sacar lecturas positivas y pueden servirnos para espabilar".

-Teucro. "Sabemos a lo que nos enfrentamos, un equipo gallego que se juega la vida y será caliente. Y por eso será un partido duro y trabado, y complejo, y muy igualadado".

-Pide tranquilidad. “El equipo entrena bien y es consistente. Hace una semana éramos los mejores y ahora parece todo malo. Es todo cuestión de sensaciones. Podríamos sacar muchas lecturas".

-Equilibrio en los estados de ánimo. "Niespero un bajón, ni una reacción por haber perdido, espero un partido contra Teucro como si no hubiera pasado. Podemos tener sensaciones de no haber estado cómodos, pero vamos al siguiente partido como si no hubiera ocurrido nada. Es un partido normal".

-Partido de nervios. “Es un estrés y unos nervios opuestos, el de ellos porque cada partido que pase el descenso puede estar más cerca, y el nuestro es por no perder para seguir arriba. Son distintos pero si el partido está igualado puede pasar factura".

-No presiona hablar de Europa. “No creo que estén nerviosos por eso. Ha sido un partido que ha sido un empate y ya está. No veo al equipo con nerviosismo, sino con muchas ganas de seguir disfrutando de esta temporada. Nada va a borrar lo feliz que estoy siendo este año".