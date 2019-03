Gema Igual, sobre la propuesta del PP y las mujeres inmigrantes embarazadas: "Prefiero eso y no ver a niños en vertederos"

La alcalde de Santander, la popular Gema Igual, prefiere que los niños de mujeres en situación irregular en España "no acaben en vertederos". Así se ha pronunciado la regidora tras ser cuestionada sobre la polémica iniciativa de su partido en el ámbito de la maternidad, donde propone que las inmigrantes irregulares no sean expulsadas por un tiempo si dan un hijo en adopción.

Fuentes oficiales del PP en Génova confirman a la SER que si entregan al bebé en adopción no serán expulsadas de forma inmediata. Hablan de un blindaje temporal, aunque una vez terminado el proceso de adopción, sí pueden ser devueltas a sus países. Podría ser deportadas como cualquier inmigrante en situación irregular.

Bueno, pues una de las primeras en pronunciarse ha sido la alcaldesa de la capital cántabra, candidata del PP a reeditar el gobierno en Santander y miembro de la dirección nacional del partido. Hasta tres veces en poco más de un minuto, Igual repite, a preguntas de los periodistas, que no quiere que esos niños acaben "en un vertedero".

"Me parece acertado que se pueda evitar que una persona, por miedo a dar a luz en un hospital, nos los podramos encontrar en un vertedero", ha dicho Gema Igual. "Quiero que esa facilidad de dar el niño en adopción, ni le beneficie ni le perjudique. No quiero que esa persona sea deportada a su país por este hecho. Lo que no quiero es que haya niños en un vertedero... porque los hay", concluye Gema Igual.