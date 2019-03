IU recauda fondos para costear el juicio de las prejubilaciones de Caja Segovia

Izquierda Unida ha iniciado una campaña de captación de recursos económicos para costear el juicio de las prejubilaciones de Caja Segovia para el que la formación de izquierdas, personada como acusación popular espera una sentencia “en cualquier momento”.

La recaudación de fondos no tiene una fecha de caducidad e IU ha puesto una cuenta corriente a disposición de los segovianos para que hagan sus donaciones. Cartelería para anunciar la campaña, difusión en las redes sociales y un acto público informativo serán los vehículos para poner en conocimiento de la ciudadanía los pormenores de la campaña.

Con relación al juicio, el abogado de IU, Alberto López Villa, ha manifestado que aunque contemplan un escenario en el que los acusados quedan absueltos, albergan esperanzas de que sean condenados

En las conclusiones, las defensas de los ex altos cargos de Caja Segovia acusados de apropiación indebida y administración desleal pidieron, además de la libre absolución de sus defendidos, que tanto las acusaciones particular, representada por la Fundación Caja Segovia y popular, de Izquierda Unida, se hicieran cargo de las costas del juicio cuya instrucción se ha demorado siete años. Las previsiones de IU, tanto si la sentencia es favorable a sus intereses como si no es que el proceso continúe con los recursos a los diferentes tribunales durante varios años más.