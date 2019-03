La Junta priorizará a los autocares escolares con cinturones de seguridad con más puntos de agarre

Primeras reacciones al anuncio de las últimas horas del consejero de Educación, Fernando Rey, de que se priorizará a las empresas de autobuses que lleven cinturones de seguridad de tres puntos de agarre, que en definitiva son los de los coches, en vez de los que están generalizados en el transporte escolar que sólo tienen dos puntos de sujeción.

Rosario González, portavoz de la Plataforma 5 puntos de Castilla y León, teme que si esto no se exige, sólo se sugiere, no se llegará muy lejos. "Ocurrirá como en el País Vasco, se sólo se prima, ninguna empresa concurrirá y al final habrá que elegir entre las que no tienen esta prestación".

El director de Política Educativa Escolar de la Junta, Miguel Vega, explica que la normativa les impide que este requisito sea obligatorio y que aun así esperan que las empresas empiecen a incorporar este sistema en los autobuses.

No es un tema menor porque en Castilla y León hay 1.800 rutas escolares que utilizan 35.000 alumnos.