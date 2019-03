Okay Yokuslu ha hablado alto y claro este jueves. El entrenador no es el culplable de la situación, difícil, que atraviesa el equipo. Fran Escribá es el tercer entrenador que pasa por Vigo esta temporada "no creo que los problemas del Celta vengan por un entrenador. La situación la estamos viviendo los jugadores y somos responsables. Entre todos tenemos qe buscar soluciones a los problemas y mejorar en la tabla".

Seguir leyendo