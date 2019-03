No a los presupuestos

El debate sobre los presupuestos municipales ha vuelto al espacio Plaza Pública e Radio Zaragoza.

Los socialistas no se andan con paños calientes. La propuesta del gobierno de Zaragoza en Común les parece "un auténtico bodrio", según palabras de Javier Trívez.

El PSOE había presentado enmiendas y... en Zaragoza en Común estaban dispuestos ya que como ha recordado Luisa Broto "el alcalde públicamente planteó que estaba dispuesto a aceptar esas enmiendas".

Pero da igual. Tras conocer la decisión de Hacienda de que la deuda del tranvía sí computa en la contabilidad municipal, el PSOE apuesta por retirar el presupuesto. No conseguirá apoyos suficientes. PP y Ciudadanos prefieren mantener sus enmiendas a la totalidad e invitan a los socialistas a sumarse

No habrá foto de PP, PSOE y Ciudadanos votando juntos porque no llegará a votarse ninguna enmienda a la totalidad. no hará falta: si el PSOE retira sus enmiendas a las cuentas, quedarán rechazadas. La propuesta del gobierno solo recibirá el apoyo de Chunta, que insiste en que no da tiempo de aprobar un presupuesto alternativo. Aunque en el PP, María Navarro insiste en que es la solución

Veremos qué pasa, aunque desde el PSOE insisten: "tenemos que trabajar para que este presupuesto se retire, por trabajar con la prórroga para que las prioridades sociales que no recoge las podamos resolver y solucionado esto que el gobierno que venga proponga un presupuesto realista, explicaba Javier Trívez.