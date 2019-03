Jesús Muñoz: "El Granada exige hacer todo bien"

Jesús Muñoz Calonge, segundo entrenador del Almería, también va a vivir este domingo un partido especial. Fue ayudante de Paco Jémez cuando el técnico dirigía al Granada en Primera División, y ahora en su nueva etapa deportiva como rojiblanco, analiza la visita del conjunto nazarí al Mediterráneo. Es la mano derecha de Fran Fernández y pieza fundamental, entre otras cosas, de las acciones a balón parado del equipo. En una semana donde solo se habla del partidazo del domingo, Jesús ha querido poner calma para que no haya exceso de revoluciones en el equipo: “El Granada nos va a exigir estar al máximo. Preveo un partido igualado, como el que se jugó en Los Cármenes, y que se va a decidir por pequeños detalles. Es un equipo que te exige por su técnica individual”. En este sentido, para poder hacer frente al conjunto menos goleado de Segunda, “necesitamos mucha movilidad y dinamismo para hacerles daño”.

El detalle

No solo se centra en las virtudes del Granada, sino también en las del Almería. El Mediterráneo se ha convertido en un feudo donde pocos han podido vencer y el domingo tratarán de hacerlo todo bien para puntuar: “Nos va a exigir hacer un gran encuentro en todas las facetas, porque es difícil meterle mano. No solo trabaja bien atrás, sino que arriba tiene gente desequilibrante”. A Jesús Muñoz tampoco le gusta hablar de Play Off ni de objetivos a largo plazo. El primer paso es sumar 46: “Es un partido más y el tiempo nos dirá dónde vamos a estar. Es un error mirar más allá del Granada. Con esa mentalidad empezamos y acabaremos”.

Ex del Granada

En la Liga 2016-2017 militó en el club nazarí como ayudante de Paco Jémez, pero los resultados no acompañaron. Pese a todo, no olvida su paso por Los Cármenes: “Me trae muy buenos recuerdos mi paso por Granada. Es una ciudad futbolera, las instalaciones eran magníficas y aunque estuve poco tiempo, dejé buenos amigos”.