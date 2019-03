De la Hoz: "Ganar al Granada generaría más ilusión"

Nadie concibe una alineación del Almería sin César de la Hoz. El centrocampista cántabro se ha hecho con la titularidad y hasta la fecha ha podido desbancarlo. La regularidad en la medular convence a Fran Fernández y de cara al encuentro con el Granada, tendrá mucho trabajo no solo de destrucción, sino también de creación de jugadas. De la Hoz tomó la palabra después del entrenamiento, y es que el Almería quiere dar un golpe en la mesa ante uno de los firmes candidatos al ascenso.

Se espera un Mediterráneo prácticamente lleno, con presencia además de un millar de seguidores granadinos. Ambiente de partido grande en el que también juega la afición. “Este partido se afronta para sumar 46, y ya se podría mirar hacia arriba. Si ganamos al Granada la afición se va a ilusionar el doble. Vamos partido a partido para no descentrarnos”, apuntó el cántabro.

Plan de partido No se volverá loco el Almería. Si el Granada se ha ganado un respeto y ocupa plaza de ascenso directo, el grupo rojiblanco también se siente fuerte como local y buscará un triunfo con las armas que le han llevado a distanciarse casi definitivamente del descenso y que a su vez le permiten soñar con cotas altas. De la Hoz explicó cuál es el plan para el domingo: “Intentaremos llevar a cabo nuestro juego. Hay que meter un gol más que ellos, da igual si generamos mucho o poco. El Granada defiende bien su portería y nos va a costar crearle peligro”.

Eficacia

El Granada solo ha encajado 18 goles esta campaña, el que menos de la categoría. Esto no es solo un dato, sino que detrás lleva un trabajo defensivo importante. El Almería es consciente que sus posibilidades pasan por aprovechar sus llegadas a la meta nazarí, ya que conceden muy poco a los rivales: “Es cierto que nos ha faltado el último pase para generar oportunidades más claras. Lo hemos entrenado para enfrentarnos a una de las mejores defensas de la Liga”.

Revancha

Recordó De la Hoz la derrota en Los Cármenes, con un solitario gol de Álex Pozo al borde del final. Fue un duelo igualado, intenso, en el que se impusieron las defensas, pero un simple despiste acabó con la posibilidad de puntuar en uno de los campos más duros de Segunda. El centrocampista reconoce que este domingo tienen la ocasión de dar la vuelta a la tortilla junto a la afición: “Hicimos buen trabajo en Los Cármenes, y en una jugada aislada nos marcaron el gol. Aquí lo podemos hacer mucho mejor con el apoyo de nuestros aficionados”.

Apoyo Agotadas las entradas de fondo, se superarán los 10.000 espectadores en el Mediterráneo. Nadie quiere perderse el encuentro con el Granada y en el vestuario no se aíslan del ambiente y la expectación que genera este duelo. El propio César de la Hoz dejó claro que la hinchada rojiblanca no suele fallar: “Seguro que va a responder y nos va a apoyar. Hasta ahora no nos han fallado y tienen que dejarse notar, que no se oigan más a los del Granada”. El techo de la temporada está en los 8.955 espectadores que vivieron el Almería-Málaga. Fue en septiembre y el partido finalizó con derrota 0-1.

Como en casa

El Almería está cerca de lograr el objetivo y De la Hoz es indiscutible en el once. Todo marcha sobre ruedas para el jugador llegado del Albacete. Firmó dos años y los espera cumplir: “No me he parado a pensarlo, pero estoy muy feliz de haber elegido al Almería. Me siento cómodo en el vestuario y en el club. Hasta ahora la experiencia que vivo es muy positiva”.