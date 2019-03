Mercedes Fernández muestra su apoyo público a Luis Venta y rechaza dimitir

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha respaldado a su destituido secretario general, Luis Venta, al que ha calificado de "persona veraz, comprometida y ejemplar", a la vez que ha rechazado dimitir de un cargo para el que fue elegida por el 90 por ciento de la militancia.

Fernández ha hecho estas afirmaciones en los pasillos de la Junta General que hoy celebra una sesión plenaria a la que ha llegado acompañada por Venta, destituido el pasado martes de sus cargos tras la denuncia del portavoz popular en Gijón, Pablo González, de que había recibido un anónimo con amenazas que la investigación demostró que había sido remitido por el hasta ahora secretario general.

La dirigente popular, que ha eludido referirse a la posibilidad de que la dirección nacional implante una gestora en el PP asturiano, ha asegurado que cree la "tesis" de Venta, que asegura que se limitó a reenviar a González el anónimo que previamente le había llegado y que se identificó como autor del envío, dado que su trayectoria, su compromiso y su comportamiento son "irreprochables".

Tras subrayar que tiene en Venta "la misma confianza" que el presidente del PP, Pablo Casado, en su secretario general, Teodoro García Egea, Fernández ha señalado que su partido es "el de libertad y la transparencia" y que, por tanto, es "de perogrullo" que se deba respetar el principio de presunción de inocencia.

Además, ha recordado que Venta forma parte de la dirección nacional del PP "porque así lo decidió Pablo Casado en el último Congreso nacional" mientras que ha rechazado responder a las calificaciones de "comportamiento indigno" y a la petición de depurar responsabilidades "al más alto nivel" realizadas por la candidata a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada.

Conducta impecable

La dirigente popular ha calificado de "ejemplar" el silencio que ha mantenido y de "impecable" su actuación desde que el pasado 7 de enero tuvo conocimiento de que Mallada sería la candidata en las elecciones autonómicas, una actitud que ha sido, a su juicio, similar a la que ha mantenido durante sus muchos años de militancia.

"He dejado pasar muchas cuestiones personales y particulares que me llevarían a estar en una situación preminente en el ámbito de mi ejercicio profesional como abogada, socióloga y politóloga y no lo he hecho porque siempre he mirado por los intereses de este partido", ha subrayado.

Fernández ha exigido además "por escrupulosidad democrática y respeto a la militancia" cumplir los discursos que se pronuncian a favor de un sistema "innovador" como el de primarias a doble vuelta implantadas por el PP y que se aplicó en Asturias en un proceso al que concurrió "libre y legítimamente" junto a otros candidatos en un proceso "democrático, irreprochable y transparente".

Así, ha considerado que "no hay una sola razón" para alterar el compromiso con un sistema que, en el caso del Principado, se resolvió con un apoyo masivo de la militancia a Fernández y ha advertido de que, cuando no se respetan "las reglas y el sistema", se propician "conductas y comportamientos" que no le gustan.

"Mi compromiso y mi hoja de servicios es limpia en muchos años de su militancia. Los demás que hablen por ellos, mi hoja de servicio habla por mí", ha apuntado en su primera intervención pública tras la decisión de Génova de destituir y expedientar a Venta.