El parque Ramírez Cerdá de Arrecife sin limpiar cuatro días después del sábado de Piñata

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arrecife, Roberto Herbón, ha denunciado la “dejadez, ya insoportable para la ciudad, del gobierno socialista de Eva De Anta tras comprobar cómo el Parque Ramírez Cerdá seguía lleno de suciedad casi cuatro días después del Sábado de Piñata”. Roberto Herbón añade que “este maltrato a la ciudad por parte de quienes debieran cuidarla sólo se puede traducir en un cambio en las próximas elecciones, pues Arrecife está cansada de tanta tropelía socialista”.

El edil popular pudo comprobar in situ que “el paso de tantos miles de personas por el Parque el pasado sábado sigue sin limpiarse” y critica “las prisas de la alcaldesa socialista Eva De Anta y el concejal de limpieza, Tomás Fajardo, por enseñar las fotos con cantantes pero la nula voluntad de limpiar la suciedad generada durante el día, condenando a los ciudadanos a soportarla durante casi tres días. Resulta impensable”, añade Herbón, “que cualquier ciudad en el siglo XXI celebre una fiesta multitudinaria y antes de que amanezca no estén los servicios de limpieza actuando. Pues en Arrecife sí y no actúan ni al día siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente”.

El concejal de Limpieza, Tomás Fajardo, junto a la alcaldesa de Arrecife, Eva De Anta, disfrutando de los actos carnavaleros en el parque Ramírez Cerdá. / Cadena SER

Para Herbón esta indolencia de los socialistas con la ciudad es tan sólo “la continuidad de la falta de limpieza que los ciudadanos están soportando durante toda la legislatura, las ratas de un palmo circulando a plena luz por la ciudad son un ejemplo más que han visto casi todos los ciudadanos menos Eva de Anta y su concejal de no limpieza, al parecer, cegados por el flash de las fotos”.

El edil popular lamenta la actitud de “Bienvenido Mister Marshall” de la socialista Eva de Anta, encantada con la fotos con los cantantes famosos pero despreocupada por completo de la limpieza después de la fiesta.

Roberto Herbón lamenta este “pasotismo de la alcaldesa socialista que parece que, de cara a las elecciones, abraza aquello del pan y circo de los romanos, ofreciendo más fiesta (curiosamente el segundo sábado de Carnaval, el sábado de piñata no se había celebrado desde hace veinticinco años en Arrecife) pero sin limpiar las consecuencias durante días”.

El edil popular le recuerda a los ahora inseparables Eva De Anta y Tomás Fajardo que “hasta los romanos limpiaban el circo después de los actos” y pide que deje ya de castigar a los ciudadanos de Arrecife con su dejadez. Arrecife no se puede permitir ni una avenida cerrada ni un parque lleno de suciedad tres días después del Carnaval, concluía el concejal del Partido Popular.