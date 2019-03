Echedey Eugenio: "tenemos una lista capaz de sacar adelante el Arrecife que necesitamos"

Echedey Eugenio asegura que han configurado una lista "que será capaz de sacar adelante la ciudad de Arrecife, el Arrecife que todos necesitamos". El candidato de Coalición Canaria asegura que la lista está compuesta por "perfiles profesionales y gente con experiencia en la administración, pero también con perfiles que vienen con un aire nuevo a cambiar las cosas, en esa mezcla estará el éxito".

El candidato nacionalista también ha tenido palabras para María Teresa Lorenzo, la número dos, quien ya fuera concejal de hacienda de la capital: "en esa época el Ayuntamiento de Arrecife pagaba sus facturas en tiempo y forma y se mejoraron los procedimientos de pago de facturas, para que luego Eva de Anta volviera a situar a Arrecife como uno de los peores en el pago de facturas a los proveedores", afirmó Eugenio en Hoy por Hoy Lanzarote.

"El Ayuntamiento tiene la obligación de pagar en 30 días y ahora está en ciento y pico, eso no se lo merecen los proveedores y además, se está incumpliendo la ley", explica Eugenio, que asegura que si gobiernan, reestructurarán el departamento de Intervención. "Aspiramos a tener una mayoría holgada que pueda cambiar las cosas, no tenemos compromisos ni ataduras que no sea poner en valor lo que Arrecife necesita, el cambio que la ciudad necesita", explica Eugenio.