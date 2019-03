El poder de la comunicación en tu entorno laboral

Lo normal es que, a lo largo de tu trayectoria profesional, hayas trabajado en más de una empresa en la que ha habido problemas entre departamentos. Comentarios del tipo “Es que aquí los únicos que trabajamos somos nosotros / Es que los del otro departamento solo van a su bola y nunca me ayudan / …”, son más comunes de lo que nos pensamos.

Es muy normal observar cómo los departamentos a veces actúan como entes independientes, cuando, en realidad existe un objetivo común para la compañía. Esto hace que la comunicación interdepartamental no sea tan fluida como la que podamos tener con nuestros compañeros. Muchos de los conflictos que se generan en las empresas vienen precisamente de la falta de comunicación entre las personas. Siempre es más fácil pensar que el otro no me quiere ayudar que cuestionarme si he sabido hacerle llegar mi petición de la manera más adecuada.

Si todos hiciésemos un esfuerzo por mejorar nuestra comunicación con los compañeros, muchos de los conflictos no tendrían lugar y el clima laboral mejoraría sustancialmente.

Al mismo tiempo, las empresas deberían hacer un esfuerzo por promover la cultura colaborativa.

Hablamos de estas cuestiones con Marina Estacio, experta en Comunicación Personal.