Portillo se pone a cien

101 partidos cumplirá Francisco Portillo con la azulona en el duelo entre el Getafe C.F. (4º, 45 puntos) y el Valencia C.F. (7º, 39 puntos) en Mestalla (domingo, 18:30 horas), después de convertirse en centenario ante la S.D. Huesca.

El centrocampista malagueño entra en un selecto club ya que en la actual plantilla solo forman parte de él el uruguayo Damián Suárez y el capitán Jorge Molina.

"Es mi tercer año y llegar a esa cifra es buena señal. No me puedo quejar. Desde que llegué todo ha sido bueno, tres años maravillosos y ojalá sean muchos más. Me quedo con el recuerdo del ascenso. Lo complicado que fue y lo bonito de la alegría", dijo.

De los cien partidos que lleva Portillo con el Getafe 37 son de Segunda, 55 de Primera y 8 de Copa del Rey, con siete goles y once asistencias; acaba contrato este año y de momento no ha renovado por lo que ahora mismo es libre para negociar su futuro.

"Un futbolista es feliz cuando tiene minutos, tiene confianza y aquí la he encontrado. Siempre se puede mejorar, soy exigente, pero no me puedo quejar", confesó.

"Es bonito mirar la clasificación y verse cuartos, pero ahora mismo es algo anecdótico. Vamos a ir partido a partido y ver donde podemos llegar", comentó Portillo, que esta campaña aún no se ha estrenado como goleador pero ha dado tres asistencias.