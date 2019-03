La Carrera de la Prensa recorrerá el Centro Histórico

La Carrera de la Prensa, en su cuarta edición, se celebrará el próximo cinco de mayo y en sus cinco kilómetros de recorrido pasará por la sede de los periódicos de mayor tirada para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa

La cita de carácter popular organizada por la Asociación de la Prensa de Málaga cuenta con la Diputación Provincial como patrocinador principal y con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de la Fundación Unicaja, El Corte Inglés y el Hospital Quirónsalud Málaga, este último como responsable de la cobertura sanitaria.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, en el acto de presentación de la carrera, estuvo acompañado por el presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga y del Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga, Rafael Salas; la concejala del Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles; el responsable de la Unidad de Deporte, Ocio, Tiempo Libre y Medio Ambiente de Fundación Unicaja, Francisco Alonso, y el director gerente del Hospital Quirón Salud Málaga, Tomás Urda.

“Ya sabemos que corriendo no se aumenta la libertad de prensa, pero sí conseguimos que la gente visualice las profundas amenazas que afectan cada día a la libertad de prensa en el mundo en general y en nuestro mundo en particular. La libertad de prensa no es un asunto de los periodistas; es un asunto de los ciudadanos. Si no hay libertad de prensa, la primera víctima es la ciudadanía”.", dijo Rafael Salas.

El recorrido de la prueba se mantiene en los siete kilómetros de la edición anterior con el fin de hacerlo más accesible a los corredores amateurs, desde los 14 a los 80 años y, partirá del Paseo de Martiricos a las 10.00 horas hasta la calle Alcazabilla, donde se instalarán la meta, el pódium y puntos de recuperación, avituallamiento y reciclaje.

Las inscripciones podrán realizarse del 14 de marzo al 2 de mayo de 2018 con un coste de seis euros para los primeros 300 participantes y de ocho euros para el resto.

Las inscripciones se podrán realizar por internet (hasta el 2 de mayo), a través de la web de la Asociación de la Prensa de Málaga (www.aprensamalaga.com) y de la empresa DorsalChip (www.dorsalchip.es), y en las ediciones digitales de los medios de comunicación colaboradores. También se podrán realizar de forma presencial, en la sede de la Asociación de la Prensa de Málaga (Calle Panaderos, 8, 1º) en horario de 10.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

Los organizadores prevén superar el millar de corredores, entre los que se espera la participación de los compañeros de la prensa, para los que existe una categoría específica en el medallero, además de las modalidades habituales en este tipo de eventos deportivos, absoluta, junior, senior y veterano.