El alcalde de Torrubia irá andando a Calatayud para coger el AVE que le lleve a la manifestación de Madrid

Hace seis años que el alcalde de Torrubia, Raimundo Martínez, empezó a promover la puesta en servicio de la línea de autobús Soria Calatayud. Hace un año y medio, el Gobierno de España desistió del procedimiento de adjudicación porque el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACR) estimó parcialmente los recursos interpuestos por la representación de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTES EN AUTOCARES contra los Pliegos. Un año y medio después, los informes nuevos de los pliegos se encuentran en la Abogacía del Estado y posteriormente se sacarán a licitación, aunque aún no hay fecha. El alcalde de Torrubia lamenta que pasa el tiempo y no se resuelve “porque llevo seis años y han pasado muchas cosas, pero el autobús no llega”.

A la vista de este panorama, el alcalde de Torrubia ha decidido apoyar la manifestación convocada por Soria Ya y Teruel Existe el 31 de marzo en Madrid para lo que sumará su granito de arena reivindicando en su caso la línea de autobús Soria Calatayud. Para ello recorrerá andando los 45 kilómetros que separan Torrubia de Calatayud donde cogerá el AVE para ir a la capital de España, evidenciando que no hay ningún transporte público para desplazarse desde su pueblo. “Al no tener medios de transporte para ir a Calatayud, la idea es bajar andando”, ha explicado. Está proponiendo a los alcaldes de la comarca que le acompañen y parece que alguno podría aceptar la propuesta.,