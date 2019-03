Soria ¡YA!, Teruel Existe, Río Duero Soria y CV Teruel, juntos por un mismo fin

Los equipos de Superliga masculina de voleibol de Soria y Teruel respaldarán el próximo domingo 17 de marzo la lucha contra la despoblación que abanderan las plataformas Soria ¡YA! y Teruel Existe en sus respectivas provincias. Ese día, el pabellón Los Planos de Teruel acogerá el partido entre el C. V. Teruel y el C. D. V. Río Duero Soria, circunstancia que estos clubes aprovecharán para mostrar su apoyo a los citados colectivos ciudadanos y a la gran manifestación que han convocado para el próximo día 31 en Madrid bajo el lema 'La Revuelta de la España Vaciada'.

La jornada tendrá un carácter festivo y reivindicativo, por lo que se anima a sorianos y turolenses a participar en la misma. Ante la proximidad de la movilización, el acto pretende contribuir a dar un último empujón para que la ciudadanía de estos territorios se movilice y acuda en masa a Madrid. Asimismo, persigue visibilizar a nivel nacional la unión del deporte de élite de Soria y Teruel en torno a la lucha contra los graves problemas de despoblación que sufren estas dos provincias.

Este respaldo del C. D. V. Río Duero Soria y C. V. Teruel quedará de manifiesto desde el minuto uno del encuentro. Durante la presentación de los equipos, los capitanes de ambos clubes saldrán con carteles con los logos de Soria ¡YA! y Teruel Existe. Además, entre el primer y el segundo set un representante de Soria ¡YA! leerá un texto alusivo a la situación del deporte en las zonas despobladas. Por su parte, entre el tercer y cuarto set un portavoz de Teruel Existe leerá otro escrito sobre despoblación. De cara al choque, se distribuirán carteles por el graderío que llevarán consignas como 'Sin inversión... despoblación', 'Ser pocos no resta derechos' y 'Yo apoyo la Revuelta de la España Vaciada' para que el público los muestre durante el partido.