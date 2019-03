El nadador alicantino Jorge Crivillés cruzará el estrecho de Cook en abril para apoyar a los enfermos de cáncer

El nadador alicantino de aguas abiertas, Jorge Crivillés, prepara un nuevo reto solidario que realizará en el mes de abril en el estrecho de Cook en Nueva Zelanda. Como en anteriores ocasiones, Crivillés nadará a favor de los pacientes oncológicos del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) y de la Asociación Española de Afectados por Linfoma (AEAL), con el propósito de dar visibilidad en su lucha contra la enfermedad. Hoy hemos charlado con él en Ser Deportivos Alicante.

Crivillés intentará dar un paso más en ese objetivo entre el 11 y el 15 de abril, cuando se enfrentará a los más de 25 kilómetros del estrecho de Cook, que separa las dos islas principales de Nueva Zelanda y une el mar de Tasmania y el océano Pacífico. Se trata de un recorrido con aguas agitadas, fuertes corrientes cambiantes, tormentas, fauna marina y bajas temperaturas de entre 12 y 14ºC.

El nadador alicantino tardará más de 10 horas en completar este desafío, que únicamente han logrado superar 112 deportistas de todo el mundo desde 1962.

Crivillés ha destacado que lleva preparando esta prueba desde el mes de octubre con un entrenamiento que se basa en intensidad, volumen y sobre todo de adaptación a las frías temperaturas. "Las corrientes son algo muy complicado, como te cruces con una a punto de llegar a la isla sur puede que te quedes a las puertas" dice y añade que tendrá que lidiar con "medusas o tiburones".

Otra de las dificultades, explica Crivillés, es tener que viajar hasta allí y todo lo que supone a nivel económico aunque gracias a la Fundación ASISA puedo hacer este tipo de retos. El día 5 de abril pondrán rumbo hasta Nueva Zelanda.

Jorge Crivillés ha logrado la Triple Corona (el título que se concede a los nadadores de aguas abiertas que han conseguido dar la vuelta a Manhattan, cruzar el canal de Santa Catalina y atravesar el canal de la Mancha), ha cruzado el canal de Molokai, en Hawai en 2016 y el canal de Tsugaru en Japón en 2017.

Y afronta este nuevo reto, con la motivación de volver a poder completar una prueba tras no haber podido finalizar su último reto el año pasado en el Canal del Norte por una hipotermia. "Es la primera vez que me ocurría algo así. Tuvimos mala suerte porque en los días previos estuvo soplando viento de norte y la temperatura del agua bajó entre dos y tres grados. El cuerpo me dio cancha durante siete horas y cuarto y luego el equipo tomó la decisión de sacarme del agua porque veían que no podía más". Anuncia que volverá a repetir esa prueba.

Su objetivo es completar los Siete Oceános, la prueba más prestigiosa del mundo en la natación de aguas abiertas. Para ello le quedan tres pruebas. La que va a realizar el próximo mes en Nueva Zelanda, la citada en el Canal del Norte y cruzar el estrecho de Gibraltar.

Puedes escuchar la entrevista completa en el siguiente enlace.