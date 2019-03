Diez años de cárcel por abusar de su nieta y de la hijastra de su hijo

La Audiencia de Alicante ha condenado a diez años de prisión a un hombre de 71 años por abusar sexualmente de manera continuada de su nieta carnal, cuando solo tenía 3 años, y de la hijastra de su hijo, de 6, con la que también se comportaba como si fuese su abuelo.

El procesado permanecía en prisión preventiva en relación con estos hechos.

Los abusos considerados probados por la Audiencia de Alicante tuvieron lugar en varios episodios registrados a lo largo de 2011 y 2015, después de que el procesado acudiese a recoger a ambas menores en sus respectivos colegios y las llevase a su domicilio, situado en Benidorm.

Allí les practicaba tocamientos en sus genitales y conseguía que ellas, a su vez, también tocasen sus órganos sexuales, según el tribunal.

No obstante, la Audiencia de Alicante considera que no se habría podido probar que en algún momento los abusos hubiesen derivado en una posible penetración por "vía vaginal, anal o bucal", ni que se produjese la introducción de objetos, al no existir evidencias físicas que lo corroborasen.

En esta línea, la sentencia estima que la declaración de la niña de mayor edad durante la celebración del juicio en relación a esa posible penetración "parece estar expuesta a influencias externas", a juzgar por otros testimonios ofrecidos en la vista, entre ellos, el de su abuela materna.

En cualquier caso, según el fallo, sí queda demostrado que "el acusado, ejerciendo su papel de abuelo, ostentaba una posición de predominio, evidentemente conocida por él, que utilizaba para inhibir la eventual resistencia" de las menores.

Así, además de la condena a diez años de privación de libertad, la sentencia impone al acusado el pago de 15.000 euros de indemnización por daños morales a cada una de las dos víctimas de los abusos.