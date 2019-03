El sintetizador no está reñido con la txalaparta

Crystal Fighters, una banda anglo-española de música indie y electrónica, es el último cabeza de cartel confirmado para la próxima edición del Sonorama Ribera. Formada en 2007 en Londres, y en Navarra, por dos viejos amigos, Sebastian (líder vocalista y guitarra) y Gilbert (sintetizadores, guitarras, txalaparta, percusión), la banda se completa con Miriâm García (maracas) y Graham (guitarra y txalaparta), junto con Laure y Mimi (voces). es conocida principalmente por sencillos como «You And I» o «Love Is All I Got».

La banda utiliza tanto guitarras electrónicas y acústicas, como sintetizadores, percusión, e instrumentos de tradición folclórica vasca, como la txalaparta, el tamboril y el txistu.

La organización del festival arandino anunciaba esta mañana su presencia como cabeza de cartel, junto con más de una treintena de artistas: Agoraphobia, Ballena, Basanta, Black TV, Carolina Durante, Crudo Pimento, De perdidos al trío, División Minúscula, Fuel Fandango, Igor Paskual, Invisible Harvey, Julieta 21, La Regadera, Ladilla Rusa, Los Vinagres, Margaux, Marta Hammond, Mostaza Gálvez, Mucho. Ñekü, Playa Cuberris, Rayo, Second, Serial Killerz, Siloé, Tequila, The Garlic Phantoms, The Levitants, Vancouvers y Veintiuno.