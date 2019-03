Anquela: "Hay que intentar estar a la altura de lo que nos piden"

El Real Oviedo regresará este fin de semana al Carlos Tartiere, escenario donde jugará cuatro de sus próximos cinco encuentros. Los azules se medirán el domingo (12:00 horas) al Nástic de Tarragona, conjunto que ocupa zona de descenso. Todo hace indicar que Juan Antonio Anquela volverá a la defensa de cinco y, aunque no podrá contar con Sergio Tejera, sancionado, tiene disponible a Carlos Martínez tras dos semanas fuera del equipo por lesión.

Una vez que Folch y Javi Muñoz se espera que sean la pareja de mediocentros, el posible once del jienense deja dos grandes dudas: la banda derecha y el delantero centro. Durante la semana, Bárcenas, Omar Ramos, Joselu y Berjón probaron como extremos, mientras que la punta de ataque fue repartida entre Ibrahima y Toché. "Ha sido una semana fácil. Me costó más la anterior porque sabíamos que íbamos a pasar todas esas dificultades”, afirmaba Anquela sobre el once titular que presentará ante el cuadro catalán. “Este equipo siempre parte con la obligación de ganar. Si nos metemos una presión innecesaria y no sabemos lo que nos vamos a encontrar el domingo, lo vamos a pasar mal. Tendremos que imponer un ritmo alto y tratar de apretar desde el primer minuto”, añadía el entrenador andaluz.

Escucha la rueda de prensa completa de Anquela

Cuestionado sobre la falta de efectivos en el centro del campo para este choque, el técnico incluía a Forlín como un mediocentro más: “Lo firmamos como medio, y para mí es medio. Por condicionantes tuvo que jugar atrás, pero mirad dónde jugó más veces en el Espanyol. Donde lo hemos puesto siempre ha rendido.”

Anquela también se mantuvo firme cuando se le preguntó sobre los jugadores que están apercibidos de sanción, Carlos Hernández y Javi Muñoz, que de ver una tarjeta amarilla se perderían el derbi: "Sí, me preocupa. No planeo nada. En el fútbol basta con planear algo para que salga mal. Aunque quieras abstraerte es difícil, pero el partido importante es el del Nástic y pensar en otra cosa sería un error grande. En el vestuario no hemos hablado nada de ese partido.”

En cuanto a otro nombre propio, el de Saúl Berjón, se ha observado en las últimas jornadas que necesita acumular minutos para volver a su mejor versión después de tanto tiempo parado. “Yo lo he visto mejor. Vosotros lo veis. Los que tenéis que opinar sois vosotros. Lo veo bien, Saúl para nosotros es importantísimo. Pero lo es más el equipo. Le tengo un aprecio como persona y futbolista muy grande, y no se lo voy a perder jamás. Todos tenemos que dar lo que el equipo nos pide y cuando él ha estado bien lo ha dado de sobra”.

El próximo domingo, el jienense superará en partidos a Sergio Egea al frente del banquillo azul. Se convertirá en el entrenador del conjunto carbayón con más encuentros desde la llegada del Grupo Carso al club: "Estoy muy agradecido, siempre quise estar en este equipo. Sé que es muy difícil mantenerse aquí, y que la exigencia es grande. Hay que intentar estar a la altura de lo que nos piden, pero a veces hay que darse cuenta lo que hay que pedir y cómo pedirlo. Desde Carso siempre me han dicho que sea como yo he sido siempre. Yo solo he encontrado palabras de ánimo y de ayuda por parte de Joaquín. Y eso para un entrenador es muy importante”.

Información del rival

Por su parte, el Nástic, a pesar de vencer en la pasada jornada al Albacete, ocupa puestos de descenso y está a siete puntos de la salvación. A domicilio únicamente venció un encuentro hasta la fecha, que fue en el Francisco de la Hera ante el Extremadura (0-1). Además, es el equipo que menos goles marca de la categoría (18) y el segundo que más recibe (42), por los 32 que acumula el conjunto azul tanto a favor como en contra.