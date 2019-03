El movimiento juvenil internacional contra el cambio climático, formado mayoritariamente por estudiantes, ha llegado a Asturias. Este viernes por la tarde se han concentrado en Oviedo por primera vez, en la plaza de La Escandalera.

Reclaman medidas contra el cambio climático porque "les están robando el futuro", convocados por el movimiento juvenil internacional Fridays for future en Asturias. / Alejandra Martínez

Más de 500 personas de todas las edades han respondido a esta convocatoria del movimiento juvenil asturiano que se ha unido al que existe a nivel internacional denominado 'Fridays for future', los viernes por el futuro. Exigen a los gobiernos "que actúen ya contra el cambio climático porque la situación del planeta es de emergencia" y según dicen los estudios si no se actúa en 12 años "el daño al medioambiente será catastrófico e irreparable". Silvia Crespo, de Fridays for future Asturias, lamentaba durante la movilización que se haya llegado hasta aquí y exige honestidad y soluciones a la clase política, "o puede que mis hijos ya no conozcan muchas de las especies animales que existen ahora, o que sufran otras consecuencias como tener que salir a la calle con mascarillas porque el aire sea irrespirable".

Gente de todas las edades acudieron a la convocatoria del movimiento juvenil internacional contra el cambio climático en Asturias. La concentración se llevó a cabo en la plaza de la Escandalera de Oviedo / Alejandra Martínez

Los jovenes de Fridays for future, han cantado consignas como "Planeta, escucha, somos tu lucha" y avisan, "este ha sido el primero de muchos otros viernes por el futuro del planeta".

Este movimiento se inspira en la joven estudiante sueca de 15 años, Greta Thunberg, que impresionó al mundo con su discurso ante el secretario general de la ONU sobre el cambio climático, y su llamamiento a los gobiernos y la clase política para que actúen.