Cervera no se muerde la lengua: "Lo de las selecciones es un atraco"

Cervera no se muerde la lengua. El entrenador cadista suele decir lo que piensa en cada rueda de prensa, en ocasiones aguanta, pero ante las injusticias salta.

Así es como entiende el entrenador del Cádiz que para la próxima semana no pueda contar con dos de sus mejores jugadores. Los amarillos no podrán contar contra el Córdoba ni con Machis ni con Manu Vallejo. Las convocatorias de los jugadores por Venezuela y la selección española sub´21 dejarán mermado en ataque al equipo cadista. El entrenador no entiende que ante estas circunstancias y los compromisos internacionales no se pare la competición como ocurre en Primera. “Que paren la primera para que juegan con sus selecciones, pero en Segunda te quedas sin eso, pero no solo eso, que si juegas en playoff también te los quitan. Es de risa. Ponemos pegas por el césped, por si la cámara mira al número de espectadores en la grada del frene, pero por esto, por las cosas importantes, no. La semana que viene puedo estar sin dos de los mejores jugadores que tengo, pero eso en Primera no pasa para que alguno no se moleste”.

El entrenador cadista es el primero en dar un paso al frente. “yo soy parte del club” dice el míster mientras añade que “igual luego me llaman la atención, pero cuando te quiten jugadores y no ganes el problema lo tengo yo”.

Cervera no entiende que no se pare la liga e insiste. “Lo de las selecciones es un atraco, una cosa de locos. Yo porque tengo dos, pero imagina que tuviera más, te podrían quitar cuatro o cinco jugadores. Si en Primera se hace, por qué en Segunda no, ¿somos peores porque cobramos menos”, dice el míster.