El Hinchapelota de Vera Luque

Nunca una cuaresma fue tan esperada por un ateo, si el ateo es cadista, claro está. El periodo de supuesto recogimiento se convierte en una collaíta impagable para el equipo amarillo, gracias al paranoico calendario asimétrico mezclado con el ruinazo del Reus. Aquí donde nos ven, nos esperan cuatro jornadas, que bien aprovechadas, son un tobogán como los de los saltos de esquí de Año Nuevo. Nos puede hacer volar. Apunten que de cuatro jornadas, tres son en casa ante equipos asequibles, y el que no es en casa, es ganando los tres puntos desde el sofá, viendo series en el Netflix.

La plantilla del Cádiz no se montará en un autobús hasta Semana Santa, a no ser que les de por ir de excursión al Tívoli. Cumpliendo con lo mínimo que se le pide a cualquier equipo de arribita, que es ganar en casa, cuando la peña esté recogiendo los capirotes tendremos doce puntos más, o lo que es lo mismo, un pleno de cuatro jornadas. Eso significaría acoplarse medianamente bien en el asunto del Play-off, sin venirnos arriba para cotas más altas, por favor.

Nos encontraremos problemas por el camino, como la pachanga de Venezuela que nos mangará a Machís, cosa que pasaba el año pasado con Mikel Villanueva, pero como que entonces nos daba más igual. Pero no me digan que no es buen momento para pegar un golpetazo en lo alto de la mesa. Anda que no. Si son compatibles los términos, nos encontramos ante un Vía Crucis gozoso. Los antecedentes son escardantes, porque llevamos dos años de bajona primaveral una vez que se llegaban a los 50 puntos y se cumplía con el pacto de la salvación. Pero da la sensación de que este año será distinto, y que le vamos a aguantar el tirón a las alergias al polen.

Optimismo y contentura ante lo que viene, por favor. Y o si no, ponerse en el pellejo de los aficionados merengues, colchoneros y palanganas,que son muchísimos más y que sí que van a tener penitencia por la Vía Dolorosa, pero por derecho. Nosotros, una vez barrido el último papelillo, a paso de horquilla y comiendo calle. Avanzando.