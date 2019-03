El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó celebra el II Congrés d'Educació per la Pau el 23 de marzo

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha presentado el II Congrés d’Educació per la Pau, que se celebrará el sábado 23 de marzo por la mañana en el Auditori. Este proyecto se inició hace dos años “para difundir los valores de la paz, la convivencia, la solidaridad, la integración, la resolución pacífica de conflictos y el respeto”, tal y como ha explicado el concejal de Cultura, David Lluch, que organiza esta actividad junto al área de Educación.

Vicent Martínez Guzmán fue “la persona que propuso la iniciativa y los ponentes de la primera edición y nos alentó a unir la educación con la paz, con unas jornadas que dieran a los docentes, pero también a la ciudadanía en general, las herramientas para educar por la paz, porque la educación es responsabilidad de todas y de todos”, ha indicado Lluch.

La programación de este año rinde homenaje a Vicent Martínez Guzmán, con una selección de ponentes que “en cierta manera son compañeros y discípulos del maestro de maestros”. Así, a las 10.00 horas, en la mesa redonda participarán Arcadi Oliveres, presidente de la Associació Justícia i Pau; Sofia Herrero, coordinadora de la Càtedra Unesco de Filosofia per la Pau de la UJI; y Tica Font, fundador del Centre d’Estudis per la Pau.

A las 12.00 horas empezarán los talleres prácticos: ‘Desmilitaritzar les ments per a una educació per la pau i la no-violència’ a cargo de Edgar Vega, ‘Els murs de la vergonya: destruïm barreres, construïm pau’ de Grup Eirene y ‘Educació per la pau i aprenentatge-servei: estratègies per a conéixer, interpretar i transformar la realitat’ de Óscar Chiva. Los participantes deben escoger uno de los tres al inscribirse.

La inscripción es gratuita y se puede realizar a través del correo electrónico practiquescultura@lavallduixo.es o presencialmente en la Concejalía de Cultura y Educación. Las personas que lo necesiten también dispondrán del servicio de ludoteca gratuito durante la jornada.