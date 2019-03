Los vecinos de Añaza denuncian el deterioro de "las 70 viviendas azules"

Grietas, humedades, paredes mermadas y hierros al descubierto. Son los deterioros que sufren las dos promociones de las denominadas "70 viviendas azules de Añaza". Hace 30 años fueron construidas para formar parte del parque público y atender las necesidades de personas en exclusión.

Exterior de las denominas "70 viviendas azules de Añaza" / Cadena SER

En la actualidad, y tras un periodo en alquiler social, la mayoría de ellas han sido transferidas a la propiedad privada, aunque Vivienda todavía conserva inquilinos en 26 de las casas y las dos plantas de garaje que fueron cerradas en 2017.

Los vecinos afirman que no pueden hacerse cargo de la rehabilitación de las zonas comunes y acusan a la administración autonómica de no resolver las quejas que han puesto: "vivimos mal porque no se han volcado en ayudarnos y aquí mucha gente humilde. Hay veces que estás en casa y oyes ruidos, como que algo está estallando, y sentimos miedo".

Interior de "las 70 viviendas de Añaza" / Cadena SER

Desde el Instituto Canario de Vivienda, su directora, Pino de León, asegura que es un problema privado y que "los vecinos adquieren las propiedades a unos precios irrisorios, algo a lo que el resto de los ciudadanos no tienen acceso, porque se les permite que tengan un incremento patrimonial importante".

De León apunta así a los "derechos y obligaciones" que tienen los ahora dueños de las viviendas, a la vez que insta a convocar la junta de propietarios de la que formaría parte también el Gobierno de Canarias.

Una vecina muestra una pared del interior de su vivienda / Cadena SER

"Pagaremos todas las cuotas de comunidad que nos correspondan y las derramas que hagan falta porque el ejecutivo tiene solvencia autonómica", ha insistido la directora. En este sentido, la administración ha anunciado su intención de reunirse próximamente con los vecinos y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para informar sobre las ayudas públicas a las que podría acceder la comunidad para ejecutar el proceso de restauración del edificio.

Los vecinos se concentrarán esta tarde, a las seis y media, en la Plaza Grande del barrio popular para manifestar su malestar y determinar qué estrategia deben adoptar respecto a los problemas estructurales.