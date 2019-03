La primera reacción oficial por parte del Ayuntamiento acerca de la polémica que envuelve a la decisión de Francisco Rivera de adelantar la corrida Goyesca al fin de semana anterior a la celebración de la Feria y Fiestas de Pedro Romero ha llegado este viernes. Ha sido la concejal de Turismo, Isabel Barriga, quién a preguntas de los periodista ha dejado claro que desde el Consistorio no ven con buenos ojos celebrar la mítica corrida de toros el 31 de agosto.

La edil ha dicho textualmente que “no me ha gustado la actitud del maestro” ya que no ha tenido sensibilidad con respecto al rechazo mayoritario de la ciudad con respecto a separar los festejos taurinos de la semana de feria.

La andalucista ha remarcado que en la reunión que se mantuvo con Rivera Ordóñez donde expuso su idea, el empresario taurino ya venía con la decisión tomada y que al tratarse de una empresa privada "no se puede hacer nada" al respecto. En el ámbito turístico, Barriga ha dicho que una vez testado el sentir del sector hostelero y hay opiniones diversas. "Ha habido empresarios que están en contra y otros que creen que puede ser beneficioso tener dos fines de semana de eventos", ha dicho la edil.

La concejal ha criticado la actitud del Partido Popular de Ronda en este asunto asegurando que se trata de una muestra más de la “política barata” que llevan a cabo los populares con la intención de “caldear el ambiente".

En prácticamente los mismos términos se ha dirigido ante los medios la alcaldesa, Teresa Valdenebro. Con respecto al PP, la regidora ha acusado al Partido Popular de incitar al equipo de Gobierno y a la Junta de Andalucía a prevaricar. Lo hace después de que los populares hayan anunciado que en el próximo pleno presentarán una Moción Institucional en la que se inste a la Delegación de Gobierno de la Junta que no autorice la celebración de la corrida goyesca. "El PP quiere que la Corporación inste a la Junta a que prevarique", ha comentado la regidora al tiempo que ha animado a los populares a que sean "más valientes" en este sentido. "Que se comprometan a llevar en su programa electoral que si gobiernan tras las elecciones municipales no darán los permisos necesarios para realizar la Goyesca", ha manifestado la alcaldesa. Dice la alcaldesa que al tratarse de una empresa privada, no se le puede hacer ese tipo de exigencias. Ha pedido al PP rondeño que deje de hacer política populista para sacar rédito electoral.

Con respecto a la petición de la asociación de Peñas de Ronda de declarar a Rivera Ordóñez persona Non Grata de la ciudad. Ha descartado que se vaya a atender esta solicitud. Respeta la opinión del colectivo aunque Valdenebro no cree que sea esta la mejor vía para solucionar el problema y la polémica.

Teresa Valdenebro ha insistido en que su equipo de Gobierno no modificará la fecha de la feria por lo que se mantendrá del 3 al 8 de septiembre tal y como está previsto desde el año pasado.