Ronda cierra 2018 con un superávit económico de 7,2 millones de euros

La alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, y el delegado municipal de Economía y Hacienda, Álvaro Carreño, han presentado hoy el documento con la liquidación del presupuesto municipal de 2018, un informe donde se analiza cómo ha ido el año presupuestario y la situación económica del Ayuntamiento de Ronda, con elementos que ayudan a conocer el estado de las arcas municipales y que, en todos los casos, son positivos.

El concejal ha explicado que los datos indican que el consistorio rondeño cumple con las exigencias del ministerio de Hacienda como la estabilidad presupuestaria contando con un superávit estructural. También el principio de sostenibilidad financiera, la capacidad para financiar los gastos presentes y futuros. Por otro lado, se cumple el principio de prudencia financiera, la estabilidad presupuestaria y se arroja un resultado positivo de casi 9,8 millones de euros.

Carreño ha informado que el valor más significativo es el de los 7,2 millones de euros de superávit en 2018, “todos los informes son positivos en esta liquidación”. Ha destacado la prudencia que se mantuvo con el hecho de la regulación catastral el Impuesto de Bienes Inmuebles, lo que supondría un aumento de los ingresos en este concepto de forma notable, pero en el presupuesto no se incluyó la previsión más optimista, sino una menos abultada económicamente, resultado que finalmente el importe ha superado en más de cinco millones lo previsto. Ha añadido que no se ha dejado presupuesto sin ejecutar, aclarando que con el dinero resultante del superávit aún no se puede hacer nada al estar pendiente de un decreto que depende del Gobierno Central.

El delegado de Economía ha manifestado que “hemos hecho una gestión económica notable y positiva en estos años de Gobierno”, lo que se refleja en datos como el descenso de nueve millones de euros en la deuda del Ayuntamiento en estos tres años, la inversión de cinco millones de euros durante la legislatura con recursos propios, congelando los principales impuestos.

Por su parte, la alcaldesa ha resaltado la importancia de este documento donde se demuestra, ha dicho, la buena gestión económica del actual equipo de Gobierno, con unos datos que ha calificado de excelentes, afirmando que dicha gestión es mejor que en anteriores etapas “demuestran las cifras”. Ha insistido en que se cumplen con todos los parámetros impuestos por el Gobierno Central, cumpliendo con los compromisos adquiridos en materia de préstamos, se mejoran los datos del pago a proveedores.

También ha destacado la recuperación de inversiones en la ciudad que, en algunos casos, han promovido actuaciones en zonas o espacios donde no se había hecho en más de una década y con recursos propios, además de las que se han podido hacer con financiación de otras administraciones. “Los datos económicos demuestran que la gestión del actual equipo de Gobierno es mejor que en etapas anteriores”, ha afirmado la regidora. Tampoco ha olvidado la apuesta por los servicios públicos “que no solo no hemos recortado, sino que hemos reforzado”. Por último, ha señalado que se está a la espera del decreto del Gobierno Central para poder anunciar nuevas inversiones fruto del superávit.