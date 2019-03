Ruz justifica el cese de Bernier por su "gestión ineficiente y desleal"

La presidenta de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, Marisa Ruz, ha justificado el cese de Juan Antonio Bernier como gerente del organismo por "irregularidades, deslealtad, ocultación de información y usurpación de competencias".

Así, ha reiterado que su responsabilidad era la de elevar al Consejo Rector la propuesta de cese de Bernier, que asegura, fue respaldada por dicho comité. La investigación sobre las presuntas irregularidades de Bernier, que están en manos de los servicios jurídicos de la Diputación de Córdoba, se inicia cuando Ruz debe realizar algunas tareas propias de la gerencia para la representación de la Fundación Botí en ARCO, dada la baja médica de Bernier. Hasta ese momento, ha asegurado la diputada provincial, "ni ella ni el personal de la Fundación Botí tenían conocimiento de ninguna anomalía". Según ha informado, con los datos que maneja Ruz actualmente, la Diputación tendrá que afrontar gastos superiores a los 50.000 euros para corregir las irregularidades cometidas.

Entre las actuaciones que han motivado el cese de Bernier se encuentran convocatorias de exposiciones no ejecutadas como la novena Bienal de Artes Plásticas, la falta de fiscalización de gasto de otras, como el caso de la participación de la Botí en el festival Flora o la contratación de servicios de transporte de obras artísticas por cauces no ordinarios, que habrían incluso originado que algunas obras no se hubieran devuelto a sus prestadores. Así, Ruz ha defendido su decisión por la "paulatina pérdida de confianza" y porque "es una resolución legítima y prevista en las competencias de la presidenta".

Esta situación, según Ruz, no solo es perjudicial para la actualidad más inmediata de la Botí, sino que también ha supuesto una brecha en la imagen de la institución de cara a los prestadores de obra.

Frente a las reacciones de desacuerdo de algunos miembros de la comisión técnica, la diputada de Izquierda Unida ha dicho traer "hechos". Y sobre la dimisión de Pablo Rabasco del Consejo Rector, ha asegurado que se trata de "una persona que llevaba meses sin asistir a las reuniones a las que era convocado".

Por otro lado, Ruz reconoce una experiencia de aprendizaje en este proceso, de la que extrae la principal conclusión de que "la gerencia de la Fundación Botí requiere de un perfil más técnico". En este sentido, ha asegurado que "es necesaria una reformulación de los puestos de trabajo" del organismo. No obstante, la diputada de Izquierda Unida ha querido abanderar durante la rueda de prensa de esta mañana el "gran esfuerzo que se ha realizado desde la Fundación por relanzar las artes plásticas en la provincia", ya que ha dicho, en etapas anteriores, el apoyo a esta disciplina era inexistente.

