Valle: "Hay que olvidarse de los objetivos largos porque nos va a llevar al error"

Este viernes, en el último entrenamiento de la semana, Borja Valle fue el protagonista en la sala de prensa. El jugador berciano reconoció que esta es una "semana totalmente diferente. Para limpiar y seguir adelante". Autocrítico en sus declaraciones, Valle apuntó también que "todos somos conscientes de la situación. Y nosotros somos los culpables. Hay que centrarse en los objetivos cortos, olvidarse de los objetivos largos, porque creo que nos va a llevar al error".

Así mismo, Valle mandó un mensaje optimista. En referencia a la noticia publicada por el Diario AS que informaba que nadie en Segunda había recortado 7 puntos a estas alturas, el atacante respondió con otro dato positivo."Leí el otro día que la Juve no había remontado nunca la eliminatoria, y creo que ha remontado. Las estadísticas están para romperlas, no creo que tengamos que obsesionarnos con ello".

En la misma línea, Borja apuntó que "el que más aguante, el más constante, va a conseguir el objetivo. Estando en la situación que estamos, debemos centrarnos en nosotros". En palabras suyas, "hay que intentar sacar los 3 puntos contra el Almería y no pensar en si nos sacan 8 o 9 puntos", porque "no va a llevarnos a nada. Creo que nos va a meter una presión que no nos va a beneficiar", apuntó.

Para Valle, no hay un motivo concreto para explicar la situación que atraviesa el Dépor. "Lo achacamos a que es fútbol y que la temporada es larga. Cuando hablas nunca esperas que llegue el momento malo, son estados de ánimo, es mejoría de los rivales también...". Por eso, el futbolista de Ponferrada resaltó que hay que"analizar errores e intentar solventarlos".

Sobre el tema arbitral, Valle evitó pronunciarse. "Yo no creo que sea la persona adecuada para hablar de este tema, tengo mi propio criterio. Es lo que dice Carmelo, al final tienes que respetarlo, puedes compartirlo o no, creo que la mayoría no lo hacemos, pero no puedes hacer nada para darle la vuelta. Tienes que acatarlo. Son momentos fastidiados para el cuerpo técnico y para el jugador, pero al final tienes que acatar y respetar".

Por último, Borja, empatizó con la afición "creo que han vivido momentos muy bonitos detrás de este escudo y la situación de estos años fue complicada. Entiendo el nerviosismo". Y añadió: "Si este Deportivo y todo lo que rodea al Deportivo piensan que se puede conseguir, creo que así sí vamos a conseguir las cosas". Antes de concluir refiriéndose al apartado personal. "Creo que debo entrenar bien y sumar desde la posición que me toque. Son las 2 posicones (banda y punta) en las que he jugado durante mucho tiempo. Me encuentro a gusto en las dos".