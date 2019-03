Ilicitanos por Elche no asistirá al pleno extraordinario

El portavoz adjunto de Ilicitanos por Elche, Fernando Durá, ha asegurado que su formación no asistirá al pleno extraordinario convocado para el lunes 18 de marzo y que fue petición de PP y Cs para reprobar al Conseller de Educación, Vicent Marzà. Fernando Durá ha señalado que su formación no quiere ser partícipe de la precampaña electoral que quieren llevar a cabo PP y Ciudadanos con la convocatoria de este pleno.

Fernando Durá ha destacado que el lugar para "controlar la acción del Consell" es el pleno de les Corts donde tanto PP como Ciudadanos cuentan con representación para poder llevarlo a cabo y no en el pleno municipal donde, en todo caso, se podría reprobar las actuaciones de la concejala de Educación. Durá ha asegurado que PP y Cs quieren "montar un circo para sacar rédito electoral" con un pleno extraordinario que no tiene consecuencias y en el que las decisiones que se adopten no "van a ningún lado"

El portavoz adjunto de Ilicitanos por Elche ha querido transmitirle a las formaciones de la oposición que para reprobar desde un ayuntamiento a un Conseller en funciones, con las Cortes disueltas, "que no cuenten con ellos". Por ello, Fernando Durá, ha afirmado que su formación no acudirá al pleno.

De producirse esta ausencia en el pleno de los dos concejales de Ilicitanos por Elche, PP y Ciudadanos no tendrían los votos suficientes para sacar a delante la reprobación a Marzá. Con esto, el pleno extraordinario se podría volver, incluso, en su contra, ya que el equipo de gobierno tendrá la mayoría el lunes, 13 concejales frente a las 12 de PP y Ciudadanos. En cualquier caso, el PP va intentar hasta el último momento convencer a los concejales de Ilicitanos por Elche para que acudan al pleno y les apoyen.