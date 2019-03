El Camisetas Económicas Elda tendrá amplia representación en el Nacional Máster

Gran final de temporada de pista cubierta ha tenido el atleta del Camisetas Económicas Elda, José Luis Soriano Garrido, en el Campeonato de España Sub - 18 juvenil celebrado en Valencia.

El atleta eldense estuvo en la salida de los 60 m. v. donde solventó la primera ronda como tercero de su serie. Más dura fueron las semifinales donde no pudo pasar a la final a pesar de realizar la mejor marca de la temporada. Donde también brilló fue en salto de altura y estuvo con los mejores para terminar el noveno del Campeonato de España y es que el nivel de los 25 atletas que disputaron esta prueba fue muy alto.

Eva Mª del Valle y Santi Navarro destacaron en Cáceres

Gran carrera la que realizaron los dos componentes del Camisetas Económicas Elda que estuvieron en el Campeonato de España de Campo a Través disputado en Cáceres reuniendo a los mejores sobre la tierra. En categoría absoluta, muy buena sensación dejó Santi Navarro Santamaría con la Selección Valenciana que ocupó el puesto 7º. A nivel individual, Santi entró en el puesto 85º sobre una distancia de 10.050 m. Por autonomías, la valenciana fue 6º. Por su parte, Eva María del Valle Rico, en categoría Sub - 23 Promesa terminó en una fantástica 26ª plaza y la Comunidad Valencia fue octava sobre una distancia de 10.050 m,

Marcos González ganó en Sant Joan de Alacant

Tuvo lugar en la pista de atletismo de Sant Joan d´Alacant un control de categoría Sub 14 y Sub 12 con la presencia de dos atletas de la Escuela del Club Atletismo Camisetas Económica Elda. La nota negativa fue que Noelia González Castaño no pudo competir por estar indispuesta. Por su parte, la gran carrera realizada por Marcos González Castaño le valió para realizar una gran marca en los 1.000 m. l. en la que fue vencedor con un registro de 2´ 57”.

Rubén Andrés venció en Benidorm

El XXXX Cross Subida al Calvari en Benidorm que sobre una distancia de 8 km, tuvo un buen ambiente. Rubén Andrés Verdú realizó una extraordinaria carrera ya que en meta entró el 10º en la general y fue el vencedor en su categoría.

FIN DE SEMANA

Campeonato de España Máster de Campo a Través en Collado Villalba

El Club Atletismo Camisetas Económicas Elda, será la entidad de la Comunidad Valenciana que más atletas aportará en este importante Nacional de campo a través, con un total de 13 atletas. Hasta la localidad madrileña de Collada Villalba, se desplazará la escuadra eldense con distintos equipos y alguno de ellos con serias opciones de medalla. Los integrantes que este sábado por la mañana se desplazarán serán: José González Cuenca “Pepe”, José Ferris Montesinos, Santi Navarro Santamaría, Jesús Sepulcre Martín, Candi García Tejero, Encarni Pérez Carretero, Paqui Tárraga Tomás, Dimas Guardiola Rico, Pedro Milán Jiménez, Joaquín Alcaina Gálvez, Estanislao Baidez Sánchez, Enrique Martínez Calderón y Rubén Andrés Verdú.

Control Absoluto Pista de Elda

El sábado por la mañana la pista de atletismo vivirá la última prueba de pista cubierta. Se trata de un control de categoría absoluta controlado por los jueces de la Federación Valenciana de Atletismo y organizado por el Club Atletismo Camisetas Económicas Elda con la colaboración de la Concejalía de Deportes de Elda. Por parte de la entidad eldense estarán en los 60 y 300 m. l., Pablo Navarro Piqueras; en los 300 m. l. y triple salto, Mario Soriano Bañuls. En los 400 m, Miguel Ángel Pizarro Hernández; en los 400 m. v., Saúl Villena Maestre y Jesús Alberto Rozalén; en lanzamiento de peso, Javier Pizarro Hernández en los 60 m. l. y 300 m. l., Inés Navarro Hurtado

Subida a la Font Roja en Alcoy

Varios de los atletas del club eldense estarán en esta tradicional prueba del circuito Valenciano de ruta. Entre ellos, Julián Escobar González, Salva Merino García, Antonio Pérez Gil, Noemí Hidalgo Rubio y Miguel Ángel Paterna y Ángel Alfonso Quntanilla sobre una distancia de 11 Km.

Las inscripciones para los 5 y 10 km ciudad de Elda a buen ritmo

A falta de poco más de tres semanas para la III 5 y 10 Km Ciudad de Elda y Carreras infantiles que se disputarán el domingo 7 de abril a partir de las 10:00 h, con salida y meta en la Avda. de Chapí junto a la plaza de La Ficia. Las inscripciones van a buen ritmo ya que en estos momentos ya son un centenar de inscritos, aunque la última semana es la que más número de inscritos experimenta.

Las inscripciones para los 5 Km tienen un coste de 6 € y las de los 10 Km 8 €. Se pueden realizar de forma presencial en la tienda de deportes de Runningnator en Petrer y en Elda, en la Floristería Eldense. También se pueden formalizar en www.asuspuestos.com que será la empresa cronometradora. Para más información pueden visitar www.atletismoelda.blogspot.com.

Las inscripciones para las categorías infantiles serán gratuitas y se realizarán en www.asuspuestos.com.